Les États-Unis vont envoyer 450 millions de dollars dans des systèmes de fusées et d’autres aides à l’Ukraine (responsables)

Les États-Unis enverront 450 millions de dollars supplémentaires d’aide militaire à l’Ukraine, y compris des systèmes de roquettes à moyenne portée supplémentaires, ont annoncé jeudi des responsables américains.

Le dernier package comprendra un certain nombre de systèmes de fusées d’artillerie à haute mobilité, ou HIMARS, et devrait être annoncé plus tard jeudi. Les quatre HIMARS initiaux que les États-Unis ont envoyés sont déjà allés en Ukraine et sont aux mains des troupes là-bas. Le colis comprendra également des munitions et d’autres fournitures.

La nouvelle aide intervient juste une semaine après que les États-Unis ont annoncé qu’ils enverraient 1 milliard de dollars d’aide militaire à l’Ukraine, et alors que l’armée russe continue d’étendre lentement son contrôle dans la région orientale du Donbass. Les dirigeants ukrainiens ont constamment demandé des systèmes de fusées de précision plus avancés afin de mieux riposter contre la Russie. Les responsables ont parlé sous couvert d’anonymat pour fournir des détails avant une annonce.

L’armée russe a capturé jeudi deux villages dans l’est de l’Ukraine et se bat pour le contrôle d’une autoroute clé dans une campagne visant à couper les lignes d’approvisionnement et à encercler les forces ukrainiennes de première ligne, selon des responsables militaires britanniques et ukrainiens.

ZELENSKYY DE L’UKRAINE DEMANDE UN « TRIBUNAL ÉQUITABLE » DANS LES PROCÈS DE STYLE DE NUREMBERG POUR TENIR LA RUSSIE RESPONSABLE

Les forces russes bombardent la ville de Sievierodonetsk depuis des semaines avec de l’artillerie et des raids aériens, et ont combattu l’armée ukrainienne de maison en maison. Le HIMARS donne à l’Ukraine la capacité de frapper les forces et les armes russes de plus loin. Les systèmes sont montés sur des camions, qui transportent un conteneur avec six fusées à guidage de précision pouvant parcourir environ 45 miles (70 kilomètres).

Il a fallu environ trois semaines pour former les troupes ukrainiennes sur les quatre premiers HIMARS, avant qu’ils ne soient déplacés au combat.

L’aide fait partie des 40 milliards de dollars d’aide à la sécurité et à l’économie adoptés le mois dernier par le Congrès et promulgués par le président Joe Biden.

Dans l’ensemble, depuis le début de la guerre fin février, les États-Unis ont engagé plus de 6 milliards de dollars d’aide à la sécurité à l’Ukraine, y compris ce dernier paquet. Les derniers 450 millions de dollars proviendront de l’autorisation de prélèvement, ce qui signifie que le ministère de la Défense prendra des armes et de l’équipement de son propre stock et les expédiera en Ukraine.