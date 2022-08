Les États-Unis vont envoyer 3 milliards de dollars d’aide à l’Ukraine alors que la guerre dure depuis 6 mois

WASHINGTON (AP) – Alors que la guerre de la Russie contre l’Ukraine s’éternise, l’aide à la sécurité américaine se transforme en une campagne à plus long terme qui maintiendra probablement plus de troupes militaires américaines en Europe à l’avenir, y compris des plans imminents pour annoncer une aide supplémentaire d’environ 3 milliards de dollars. former et équiper les forces ukrainiennes pour combattre pendant des années, ont déclaré des responsables américains.

Des responsables américains ont déclaré à l’Associated Press que le paquet devrait être annoncé mercredi, le jour où la guerre atteindra les six mois et où l’Ukraine célèbrera le jour de son indépendance. L’argent financera des contrats pour des drones, des armes et d’autres équipements qui pourraient ne pas voir le front de bataille avant un an ou deux, ont-ils déclaré.

Le total de l’aide – qui est fournie dans le cadre de l’Initiative d’assistance à la sécurité de l’Ukraine – pourrait changer du jour au lendemain, mais probablement pas de beaucoup. Plusieurs responsables se sont exprimés sous couvert d’anonymat pour discuter de l’aide avant sa diffusion publique.

Contrairement à la plupart des packages précédents, le nouveau financement vise en grande partie à aider l’Ukraine à sécuriser sa position de défense à moyen et long terme, selon des responsables proches du dossier. Les expéditions antérieures, la plupart effectuées sous l’autorité de la Presidential Drawdown Authority, se sont concentrées sur les besoins plus immédiats de l’Ukraine en armes et en munitions et impliquaient du matériel que le Pentagone a déjà en stock et qui peut être expédié en peu de temps.

En plus de fournir une assistance à plus long terme que l’Ukraine peut utiliser pour d’éventuels futurs besoins de défense, le nouveau paquet vise à rassurer les responsables ukrainiens sur le fait que les États-Unis ont l’intention de maintenir leur soutien, quels que soient les allers-retours quotidiens de le conflit, ont déclaré les responsables.

Lolita C. Baldor et Matthew Lee, l’Associated Press