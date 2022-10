Les États-Unis vont envoyer 275 millions de dollars supplémentaires d’aide militaire à l’Ukraine

WASHINGTON (AP) – Le Pentagone envoie à l’Ukraine un nouveau paquet d’armes et d’autres aides de 275 millions de dollars, dans le but de renforcer les efforts visant à chasser les forces russes des zones clés du sud à l’approche de l’hiver, ont annoncé jeudi des responsables américains.

Les responsables ont déclaré qu’il n’y avait pas de nouvelles armes majeures dans le paquet américain, qui devrait être annoncé vendredi. Au lieu de cela, l’aide américaine vise en grande partie à réapprovisionner des milliers de cartouches de munitions pour les systèmes d’armes déjà présents, y compris pour les systèmes de roquettes d’artillerie à haute mobilité, connus sous le nom de HIMARS, que l’Ukraine a utilisés avec succès dans sa contre-offensive contre la Russie.

Les responsables ont parlé sous couvert d’anonymat pour discuter des détails d’un paquet qui n’a pas encore été rendu public.

La nouvelle aide intervient alors que les responsables fédéraux ont rendu publics les efforts du gouvernement américain pour s’assurer que les armes transférées à l’Ukraine ne se retrouvent pas entre les mains des troupes russes, de leurs mandataires ou d’autres groupes extrémistes. Le plan, annoncé jeudi par le département d’État, note que la comptabilité des armes est particulièrement difficile pendant une guerre active et lorsqu’il n’y a pas de présence américaine majeure sur le terrain.

Les responsables américains ont été confrontés à des questions persistantes de la part de certains membres du Congrès sur la manière dont l’administration comptabilise les milliards de dollars d’armes qui ont été envoyés à l’Ukraine au cours de l’année écoulée. Mais l’administration avait été réticente à détailler son travail sur ce front en raison des inquiétudes suscitées par l’état du conflit et des craintes qu’elle puisse avertir les passeurs potentiels de techniques d’évasion potentielles.

“Comme dans tout conflit, nous restons vigilants quant à la possibilité que des acteurs criminels et non étatiques tentent d’acquérir illicitement des armes auprès de sources en Ukraine, y compris des membres de l’armée russe, pendant ou après le conflit”, a déclaré le département d’État dans un communiqué. déclaration. Les départements d’État, de la Défense et du Commerce sont tous impliqués dans le processus comptable.

Le plan en trois volets comprend des initiatives à court, moyen et long terme pour renforcer la surveillance américaine et ukrainienne du matériel transféré, en particulier les systèmes de missiles et les dispositifs antiaériens plus avancés, ainsi que pour améliorer la sécurité de l’aviation et des frontières de l’Ukraine pour lutter contre le l’utilisation abusive des armes et prévenir un éventuel trafic d’armes, a-t-il ajouté.

Le département d’État a déclaré que jusqu’à présent, l’intense demande d’armes de l’Ukraine sur le champ de bataille semble entraver la prolifération du marché noir des armes légères, des systèmes de défense aérienne portables et des armes antichars telles que les Javelins. Il a déclaré que le principal problème était la saisie d’armes par les forces russes au moment où elles avançaient sur le terrain, et a averti que Moscou pouvait les utiliser pour développer des contre-mesures ou mener des opérations sous fausse bannière.

Le plan appelle à une sécurité accrue aux frontières, à davantage de formation pour améliorer les procédures de responsabilisation et à des efforts accrus pour dissuader et interdire le trafic d’armes.

D’autres armes avancées sont également en route vers l’Ukraine.

Le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a déclaré aux journalistes jeudi qu’il s’attend à ce que les États-Unis livrent les systèmes de défense aérienne avancés très attendus de la NASAM à l’Ukraine au début du mois prochain et y entraînent des troupes. Les États-Unis s’étaient engagés à livrer bientôt deux des systèmes de missiles sol-air à moyenne portée à l’Ukraine. Il a déclaré que la défense aérienne reste la capacité la plus critique dont l’Ukraine a besoin en ce moment.

Le dernier paquet d’aide annoncé vendredi, selon des responsables, sera effectué sous l’autorité présidentielle de retrait, ce qui permet au Pentagone de prendre des armes de son propre stock et de les expédier rapidement en Ukraine.

En incluant les nouveaux 275 millions de dollars, les États-Unis ont maintenant engagé près de 18 milliards de dollars en armes et autres équipements en Ukraine depuis le début de la guerre le 24 février.

L’aide intervient alors que les forces ukrainiennes se battent pour encercler la ville méridionale de Kherson, attaquant la position russe sur la rive ouest du Dniepr, qui divise la région et le pays. Les autorités nommées par Moscou seraient en train d’abandonner la ville, rejoignant des dizaines de milliers d’habitants qui ont fui vers d’autres zones contrôlées par la Russie.

La rédactrice d’Associated Press, Tara Copp, a contribué à ce rapport.

Lolita C. Baldor et Matthew Lee, l’Associated Press