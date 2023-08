Les États-Unis vont envoyer 250 millions de dollars d’armes à l’Ukraine

WASHINGTON — L’administration Biden a annoncé mardi qu’elle enverrait 250 millions de dollars supplémentaires en armes et munitions à l’Ukraine dans le cadre de son soutien continu à la contre-offensive de Kiev.

Les armes proviendront des stocks américains existants et comprendront du matériel de déminage, des obus d’artillerie et de roquettes, des ambulances et du matériel médical, entre autres articles et pièces de rechange, selon le Département d’État.

« Cet ensemble aidera les forces ukrainiennes sur le champ de bataille et soutiendra leurs défenses aériennes alors que la Russie continue de lancer des frappes brutales et brutales contre le peuple ukrainien, y compris des attaques la semaine dernière », a déclaré mardi la porte-parole de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre.

Le Département d’État a déclaré que le colis contenait des missiles AIM-9M pour la défense aérienne, des munitions du système de fusées d’artillerie à haute mobilité, des munitions d’artillerie de 155 mm et 105 mm et plus de 3 millions de cartouches pour armes légères.

Les États-Unis auraient déjà manqué de financement pour l’année pour fournir des équipements supplémentaires à l’Ukraine, mais ils ont réalisé plus tôt cette année que le Pentagone avait surévalué l’équipement qu’il avait déjà envoyé, ce qui a libéré 6,2 milliards de dollars supplémentaires.

L’Ukraine a déjà reçu plus de 43 milliards de dollars des États-Unis depuis l’invasion russe l’année dernière. Ces fonds ont permis de fournir des systèmes d’armes comme des obusiers et des millions de munitions pour lutter contre une armée russe bien plus nombreuse. En raison de la guerre terrestre intense et sanglante, qui en est à son 18e mois, une grande partie des munitions et des armes a déjà été épuisée.

—

Colleen Long à Washington et l’écrivain diplomatique Matthew Lee ont contribué à ce rapport.

Tara Copp, Associated Press