Le 22 avril 2021 à New Delhi, en Inde, le personnel médical en équipement de protection individuelle (EPI) se tient en mode d’alerte à l’extérieur du service Covid-19 de l’hôpital Sir Ganga Ram.

WASHINGTON – L’administration Biden a déclaré qu’elle mettrait immédiatement à disposition les matières premières nécessaires à la production de vaccins contre le coronavirus en Inde alors que le pays s’efforçait de contrer la flambée des infections à Covid-19.

Ces dernières semaines, l’Inde a été aux prises avec une augmentation fulgurante des nouvelles infections à coronavirus. Au cours du week-end, l’Inde a établi un autre record mondial de cas quotidiens, portant le total cumulatif du pays à 16960172 cas, selon les chiffres compilés par Johns Hopkins.

« Tout comme l’Inde a envoyé une aide aux États-Unis alors que nos hôpitaux étaient sous tension au début de la pandémie, les États-Unis sont déterminés à aider l’Inde en cas de besoin », a déclaré dimanche la porte-parole du Conseil de sécurité nationale Emily Horne dans un communiqué.

Horne a ajouté que les États-Unis enverraient les matières premières nécessaires à l’Inde pour fabriquer le vaccin Covishield, ainsi que des produits thérapeutiques, des kits de test de diagnostic rapide, des ventilateurs et des équipements de protection.

« La US Development Finance Corporation finance une expansion substantielle de la capacité de fabrication de BioE, le fabricant de vaccins en Inde, permettant à BioE de se développer pour produire au moins 1 milliard de doses de vaccins Covid-19 d’ici la fin de 2022 », a écrit Horne. ajoutant que les États-Unis enverraient également une équipe de conseillers en santé publique du Center for Disease Control et de l’USAID en Inde.

L’annonce fait suite à un appel dimanche entre le conseiller à la sécurité nationale de Biden Jake Sullivan et le conseiller à la sécurité nationale de l’Inde Ajit Doval. Sullivan « a affirmé la solidarité de l’Amérique avec l’Inde, les deux pays avec le plus grand nombre de cas de Covid-19 dans le monde », selon une lecture de l’appel.

La réponse américaine intervient après que la Grande-Bretagne, la France et l’Allemagne se sont engagées à aider l’Inde au cours du week-end.

Dimanche, Biden a écrit sur Twitter que son administration était « déterminée à aider l’Inde en cas de besoin ».

La semaine dernière, alors que les États-Unis administraient un nouveau record de 200 millions de doses de vaccin contre le coronavirus, Biden a déclaré aux journalistes que son administration cherchait d’autres moyens d’aider au niveau international.

« Nous examinons ce qui va être fait avec certains des vaccins que nous n’utilisons pas. Nous allons nous assurer qu’ils peuvent être envoyés en toute sécurité, » Biden a déclaré le 21 avril.

« Nous n’avons pas assez de confiance pour l’envoyer à l’étranger maintenant. Mais je pense que nous allons pouvoir le faire », a-t-il ajouté.