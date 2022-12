Les États-Unis vont dévoiler un nouveau programme d’aide militaire à l’Ukraine – Reuters

L’allocation de 275 millions de dollars mettrait l’accent sur la défense aérienne

Washington est sur le point d’envoyer un autre programme d’assistance à la sécurité à Kiev, qui comprendra des systèmes anti-drones et de défense aérienne, a rapporté Reuters, citant des sources. La mesure de 275 millions de dollars devrait être officiellement annoncée vendredi.

Selon des responsables et des documents cités par l’agence de presse, l’aide à la sécurité comprendra également des roquettes pour les systèmes de roquettes d’artillerie à haute mobilité (HIMARS), des munitions de 155 mm, des véhicules Humvee et des générateurs. Dans le même temps, il n’y a pas de détails sur l’équipement de défense aérienne, indique le rapport. En plus de cela, le contenu et la taille du paquet d’aide peuvent changer avant qu’il ne soit approuvé par le président américain Joe Biden.

La nouvelle mesure devrait être couverte par la Presidential Drawdown Authority, qui permet à Washington d’envoyer du matériel militaire rapidement et sans l’approbation du Congrès.

Soutenir l’Ukraine avec des systèmes de défense aérienne est devenu un “priorité absolue” pour les pays occidentaux depuis que la Russie a commencé à cibler les infrastructures énergétiques du pays, selon le département américain de la Défense. Les bombardements récurrents ont pris de l’ampleur après que Moscou a accusé Kiev d’avoir mené “Attaques terroristes” sur les structures russes, y compris le pont stratégique de Crimée.

Début novembre, le Pentagone a annoncé un programme de sécurité de 400 millions de dollars pour l’Ukraine, qui comprenait des munitions pour le système de défense aérienne HAWK ainsi que quatre systèmes de défense aérienne Avenger et des missiles Stinger supplémentaires.

Le même mois, l’Ukraine a reçu deux premiers systèmes nationaux avancés de missiles sol-air (NASAMS), Washington promettant d’en envoyer six autres.

Depuis le début du conflit, les États-Unis ont engagé plus de 19 milliards de dollars en aide à la sécurité à Kiev.

Moscou a averti à plusieurs reprises les pays occidentaux que la fourniture d’armes lourdes à l’Ukraine risquait à la fois de traverser la Russie “lignes rouges,” et pourrait conduire à leur implication directe dans le conflit. Washington et ses alliés insistent sur le fait qu’ils ne sont pas partie prenante aux hostilités, mais continuent d’envoyer des cargaisons d’armes à Kiev.

Le ministère russe de la Défense a déclaré que les frappes sur l’infrastructure électrique de l’Ukraine visaient à dégrader la capacité de Kiev à transporter des troupes et des armes et équipements fournis par l’Occident vers le champ de bataille par chemin de fer.