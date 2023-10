Les munitions seraient redirigées vers Israël en prévision d’une invasion prévue de Gaza.

Les États-Unis fourniront à Israël des dizaines de milliers d’obus d’artillerie de 155 mm initialement réservés à l’Ukraine, a rapporté jeudi Axios. L’armée israélienne aurait déclaré au Pentagone qu’elle avait besoin de ces obus pour préparer une invasion terrestre de Gaza.

Les États-Unis conservent un stock de munitions dans une installation en Israël, à laquelle seules les forces américaines ont accès. Plus tôt cette année, les États-Unis ont commencé à retirer des obus de cette installation et d’un autre stock en Corée du Sud afin de répondre à la demande massive de munitions de l’Ukraine.

Des responsables israéliens ont déclaré au site d’information que les États-Unis allaient désormais reconstituer ce stock avec des munitions provenant de leurs propres stocks réservés à l’Ukraine, à la demande directe du gouvernement israélien. Les responsables ont déclaré que les obus arriveraient en Israël dans les semaines à venir.

Ce rapport intervient un jour après la visite du président américain Joe Biden en Israël. Après que Biden ait rencontré le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu à Tel Aviv, ce dernier a déclaré que le président américain lui avait promis un « massif, sans précédent » paquet d’aide militaire.

Il n’est pas clair dans sa déclaration si le Premier ministre israélien faisait référence aux obus d’artillerie.

Le conflit entre Israël et le Hamas a éclaté à un moment crucial pour l’Ukraine. Avec sa contre-offensive estivale après avoir obtenu des gains minimes au prix d’un coût humain énorme, Kiev fait actuellement pression sur les pays européens qui ne peuvent pas fabriquer les armes dont elle a besoin, tandis que les responsables américains seraient préoccupés par l’acheminement précipité d’armes vers Israël.

« Nous avons besoin du soutien des dirigeants » » a déclaré le président ukrainien Vladimir Zelensky lors d’une visite impromptue au siège de l’OTAN à Bruxelles la semaine dernière. « C’est important qu’il y ait des missiles à longue portée, ou des armes à longue portée… Le problème : comment les obtenir ? »

La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a insisté sur le fait que Washington pouvait se permettre de mener deux guerres étrangères. Cependant, les fonds alloués à l’Ukraine par le Congrès se tarissent et le président Joe Biden tenterait maintenant de convaincre un Parti républicain de plus en plus sceptique envers l’Ukraine d’accorder 60 milliards de dollars d’aide militaire et économique à Kiev en la liant à un programme de 10 milliards de dollars pour Israël. , que le GOP serait traditionnellement plus disposé à soutenir.

Israël n’a pas encore fait un usage intensif de l’artillerie dans sa guerre contre le Hamas, choisissant plutôt de bombarder Gaza avec des frappes aériennes tandis que l’artillerie et les chars se livrent à des échanges de tirs sporadiques avec les militants du Hezbollah au Liban et sur le plateau du Golan. Cependant, les troupes israéliennes sont actuellement massées le long de la frontière de Gaza en préparation d’une opération terrestre, dont le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a annoncé jeudi qu’elle aurait lieu. « bientôt. »

L’artillerie serait « instamment » nécessaire pour une telle offensive, ont déclaré des responsables israéliens à Axios.

