Les États-Unis vont déployer HIMARS chez leur voisin russe

Washington envoie deux systèmes de roquettes avec une douzaine de personnel pour soutenir les exercices militaires lettons

Le commandement Europe et Afrique de l’armée américaine a annoncé dimanche qu’il enverrait deux systèmes de roquettes d’artillerie à haute mobilité (HIMARS) ainsi qu’une douzaine de membres du personnel en Lettonie, pour participer à des exercices militaires de préparation nationale dirigés par l’OTAN.

Les systèmes M142 HIMARS devraient arriver lundi dans l’État balte pour participer à la phase d’automne des exercices dits NAMEJS, qui dureront du 5 septembre au 9 octobre. Les systèmes d’artillerie fabriqués aux États-Unis seront utilisés le 26 septembre et 27 afin de démontrer le déploiement rapide de lancements de précision à longue portée à la frontière orientale de l’OTAN.

“NAMEJS est conçu pour accroître la préparation, la létalité, la modernisation et l’interopérabilité en exerçant la capacité de l’armée américaine en Europe et en Afrique à déployer rapidement des capacités de tirs de précision à longue portée en coordination avec nos alliés et partenaires, et à intégrer des tirs conjoints dans un environnement multinational.” lit une déclaration sur le site Web de la commande.

Selon le capitaine Matiss Students, officier de planification de l’armée de l’air de l’OTAN, qui a averti les résidents lettons qu’il y aura de faibles des vols d’entraînement militaire en altitude dans les régions orientales du pays pendant les exercices.



Outre NAMEJS 2022, l’OTAN a l’intention de mener des exercices supplémentaires dans la région sous le nom de “Silver Arrow”. Le bloc dirigé par les États-Unis a annoncé que quelque 4 200 soldats de 17 États membres participeront à ces exercices, qui visent à “renforcer l’unité des forces terrestres et aériennes” et améliorer leurs capacités de combat et leur préparation à “Dissuader et défendre.”



Les exercices interviennent alors que les tensions entre Moscou et l’OTAN continuent de croître au milieu du conflit en cours en Ukraine. Après que le président russe Vladimir Poutine a annoncé la semaine dernière une mobilisation partielle, qui vise à enrôler quelque 300 000 réservistes dans les forces armées russes, plusieurs États baltes et la Pologne ont appelé à une présence accrue de l’OTAN sur le flanc est du bloc.



Moscou, quant à elle, a prévenu qu’elle n’hésiterait pas à utiliser “tous les moyens à sa disposition” protéger son intégrité territoriale et réagirait de la même manière si l’OTAN décidait de mener une attaque contre la Russie en utilisant des armes nucléaires ou d’autres armes de destruction massive.