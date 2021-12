Les États-Unis vont déployer des troupes dans les hôpitaux et acheter 500 millions de tests Covid

Les Centers for Disease Control and Prevention ont rapporté lundi que l’omicron se propage rapidement et est désormais la variante dominante représentant 73% des cas aux États-Unis, tandis que la variante delta représente 26,6% des infections. Une semaine plus tôt, le delta représentait 87 % des cas.

Le président Joe Biden annoncera le plan dans un discours plus tard mardi, expliquant comment l’administration se prépare à la variante omicron hautement contagieuse de Covid-19. Biden a averti la semaine dernière que les non vaccinés étaient confrontés à un hiver de « maladie grave et de mort », les appelant à se faire vacciner et à recevoir un rappel pour protéger leur santé.

« La première livraison de ces tests par les fabricants arrivera en janvier, nous mettons en place un système gratuit et facile pour diffuser ces tests aux Américains, y compris le site Web », a déclaré le haut responsable de l’administration. « Nous travaillons activement à finaliser ces mécanismes de distribution, et nous partagerons plus de détails dans les semaines à venir à ce sujet. »

Le Royaume-Uni propose des tests à domicile gratuits aux personnes qui en font la demande. Lorsqu’on lui a demandé lors d’un point de presse le 6 décembre pourquoi les États-Unis ne font pas de même, Psaki a remis en question le coût d’un tel plan.

La Maison Blanche a déclaré que Biden avait déjà invoqué la Defense Production Act pour augmenter la production de tests à domicile et continuerait de l’utiliser pour produire autant de kits que possible. La Maison Blanche met également en place de nouveaux sites de tests fédéraux gratuits dans tout le pays, avec la première ouverture à New York cette semaine, ont déclaré les responsables. Il existe actuellement 20 000 sites de test gratuits aux États-Unis, selon la Maison Blanche.

La Grosse Pomme est actuellement l’épicentre des infections à omicron. Au cours du week-end, le maire Bill de Blasio a appelé l’administration à utiliser la loi sur la production de défense pour accélérer la production de tests et aider à renforcer la capacité de test de la ville.

« Nous constatons que les approvisionnements deviennent un défi car dans tout le pays, les tests augmentent soudainement et nous constatons un problème d’approvisionnement qui doit être résolu », a déclaré lundi de Blasio.

Les troupes déployées dans les hôpitaux comprendront des médecins, des infirmières, des ambulanciers paramédicaux et d’autres membres du personnel en janvier et février selon les besoins, ont déclaré les hauts responsables de l’administration. La Maison Blanche déploie également six équipes d’intervention d’urgence dans le Michigan, l’Indiana, le Wisconsin, l’Arizona, le New Hampshire et le Vermont, ont indiqué les responsables.

Biden active également les équipes d’intervention de l’Agence fédérale de gestion des urgences pour travailler avec les États afin d’augmenter la capacité des lits d’hôpitaux payés par le gouvernement fédéral, ont déclaré les responsables. La FEMA est prête à déployer des centaines d’ambulances et d’équipes médicales d’urgence pour aider à déplacer les patients entre les hôpitaux si un établissement atteint sa capacité, ont déclaré les responsables.

La Maison Blanche a déclaré que des fournitures de ventilateurs, de masques N-95, de gants et de blouses sont prépositionnées à travers les États-Unis, prêtes à être expédiées immédiatement aux États qui en ont besoin. La semaine dernière, 330 ventilateurs ont été envoyés dans l’Indiana, le Michigan, le Maine et le New Hampshire, a indiqué la Maison Blanche, avec davantage de livraisons prévues pour les États qui en font la demande.

L’écrasante majorité des personnes hospitalisées avec le Covid ne sont pas vaccinées. Le conseiller médical en chef de la Maison Blanche, le Dr Anthony Fauci, et le directeur du CDC, le Dr Rochelle Walensky, ont souligné à plusieurs reprises l’importance de se faire vacciner complètement et de recevoir une dose de rappel si éligible avant la saison des vacances.

La Maison Blanche étend sa campagne de vaccination, ouvre de nouvelles cliniques pop-up dans les zones à forte demande et déploie des équipes fédérales de vaccination dans 12 États, tribus et territoires. Actuellement, 61% des Américains sont entièrement vaccinés contre Covid, et environ 30% des entièrement vaccinés ont reçu une dose de rappel, selon les données du CDC.

Omicron est plus transmissible que delta, mais on ne sait pas à quel point il rend les gens malades. Alors que les patients vaccinés infectés par des infections à omicron percées signalent généralement des symptômes bénins, les experts en maladies infectieuses et l’Organisation mondiale de la santé ont mis en garde contre l’hypothèse que la variante est moins grave que les souches précédentes.

Les épidémiologistes ont averti que même si l’omicron s’avérait plus doux, il pourrait toujours submerger les hôpitaux simplement en se propageant à un rythme très rapide. Une étude dans le monde réel menée au Royaume-Uni a révélé que le booster Pfizer et BioNTech offre une forte protection contre les maladies symptomatiques. Le vaccin original à deux doses offre également une protection de 70 % contre l’hospitalisation, selon une étude sud-africaine. Cependant, la série de vaccination initiale n’offre que 33% de protection contre l’infection par omicron, selon les données.