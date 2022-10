Le Pentagone veut un nouveau hub pour les bombardiers B-52 au milieu des tensions avec la Chine

L’armée américaine a conçu un plan qui verrait des bombardiers stratégiques B-52 à capacité nucléaire déployés en Australie dans le cadre de missions de rotation à long terme, et transformerait le Territoire du Nord du pays en une plaque tournante militaire cruciale dans l’impasse de Washington avec Pékin, a rapporté le radiodiffuseur national. Lundi.

Le Pentagone chercherait à construire un « installation d’opérations d’escadron », qui comprendrait un centre de maintenance et une aire de stationnement suffisante pour six B-52 à la base aérienne militaire de la Royal Australian Air Force Tindal, selon le programme d’enquête Four Corners d’ABC.

L’expansion de la base aérienne pourrait coûter jusqu’à 100 millions de dollars et devrait être terminée fin 2026. Les nouvelles installations sont “nécessaire pour soutenir les opérations stratégiques et organiser plusieurs exercices d’entraînement de 15 jours pendant la saison sèche du Territoire du Nord pour les escadrons de B-52 déployés”, dit le rapport, citant des documents américains.

Un « coopération aérienne renforcée » entre l’Australie et les États-Unis a été discuté lors des réunions ministérielles AUSMIN de l’année dernière, mais alors que les parties se sont mises d’accord sur “déploiement par rotation d’avions américains de tous types”, il n’y avait aucune confirmation officielle des plans de déploiement de B-52 à Tindal.

“La possibilité de déployer des bombardiers de l’US Air Force en Australie envoie un message fort aux adversaires sur notre capacité à projeter une puissance aérienne létale”, l’US Air Force aurait déclaré au programme.

L’accumulation de ses moyens militaires par Washington ne se limite pas à Tindal. Les États-Unis construisent actuellement une énorme installation de stockage de carburéacteur de 270 millions de dollars à la périphérie de Darwin, à environ 200 milles de la base aérienne. Dans le même temps, une base d’espionnage conjointe américano-australienne, Pine Gap, près d’Alice Springs, subirait une “mise à niveau majeure.”

En 2021, les États-Unis, l’Australie et le Royaume-Uni ont annoncé la création d’un nouveau pacte de sécurité AUKUS, qui envisage de fournir à Canberra des sous-marins à armement conventionnel et à propulsion nucléaire, renforçant ainsi considérablement ses capacités navales.

Alors que les membres d’AUKUS affirment que le pacte vise simplement à protéger le système international qui respecte les droits de l’homme et l’État de droit, la Chine a critiqué l’alliance, arguant que ses projets présentent de graves risques pour la sécurité nucléaire.

Ce point de vue a été dans une certaine mesure repris par la Russie. En août, le ministre de la Défense, Sergueï Choïgou, a averti qu’AUKUS pourrait “exploser” l’ensemble de la région Asie-Pacifique, puisque le pacte est en passe de devenir “une alliance militaro-politique”. Le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a toutefois rejeté l’idée, affirmant que Washington ne cherchait pas à mettre en place “une OTAN asiatique”.