WASHINGTON (AP) – Le Pentagone a décidé de renvoyer chez lui le seul porte-avions de la Marine opérant au Moyen-Orient, une mesure qui réduirait la puissance de feu américaine dans la région au milieu des tensions accrues avec l’Iran, ont déclaré jeudi des responsables.

La décision, confirmée par trois responsables de la défense mais pas encore annoncée publiquement, est apparue un jour après que des bombardiers B-52 de l’armée de l’air aient volé sans escale des États-Unis vers le golfe Persique dans une démonstration de force qui, selon les responsables militaires, était destinée à mettre en garde l’Iran contre le transport. des attaques contre les forces ou intérêts américains. Les responsables n’étaient pas autorisés à discuter publiquement de la décision et se sont exprimés sous couvert d’anonymat.

Envoyer le porte-avions, l’USS Nimitz, domicile sur la côte ouest des États-Unis semble en contradiction avec l’idée qu’une démonstration de force est nécessaire pour dissuader l’Iran. Cela pourrait refléter une division au sein de l’establishment de la défense sur la question de savoir si l’Iran représente une menace accrue de frapper dans les derniers jours de l’administration Trump.

Plus tôt cette semaine, un officier militaire américain proche de la situation a déclaré aux journalistes que les États-Unis avaient détecté des signes indiquant que l’Iran s’était préparé à d’éventuelles attaques contre des cibles américaines ou alliées en Irak ou ailleurs au Moyen-Orient. C’est la raison pour laquelle deux bombardiers B-52 des États-Unis ont survolé brièvement le Golfe mercredi, a déclaré l’officier, qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat pour discuter des évaluations internes.

Le président Donald Trump a récemment cité des «bavardages» selon lesquels l’Iran pourrait frapper. Quelques jours après une attaque à la roquette le 20 décembre contre le complexe de l’ambassade américaine à Bagdad par des milices chiites soutenues par l’Iran, Trump a tweeté que l’Iran était averti.

«Quelques conseils de santé amicaux à l’Iran: si un Américain est tué, je tiendrai l’Iran pour responsable. Pensez-y », a écrit Trump le 23 décembre. Il a ajouté:« Nous entendons parler d’attaques supplémentaires contre les Américains en Irak. »

Les inquiétudes américaines ont été liées à l’approche de l’anniversaire du 3 janvier de la frappe aérienne américaine qui a tué le commandant en chef de l’Iran, le général Qassem Soleimani. L’Iran a d’abord riposté avec une frappe de missiles balistiques sur une base militaire en Irak voisin qui a causé des dizaines de blessures par commotion cérébrale, mais aucun décès parmi les troupes américaines. Mais les responsables américains craignent que l’Iran envisage de nouvelles représailles.

En raison du potentiel d’escalade qui pourrait conduire à une guerre plus large, les États-Unis ont cherché à dissuader l’Iran d’attaques supplémentaires. Les calculs stratégiques des deux côtés sont encore compliqués par la transition politique à Washington vers une administration Biden qui pourrait chercher de nouvelles voies pour traiter avec l’Iran. Le président élu Joe Biden a déclaré, par exemple, qu’il espérait ramener les États-Unis à un accord de 2015 avec les puissances mondiales dans lequel l’Iran a accepté de limiter ses activités nucléaires en échange de la levée des sanctions internationales.

Les États-Unis maintiennent une présence quasi continue de porte-avions dans la région du golfe Persique depuis l’envoi de l’USS Abraham Lincoln en mai 2019, craignant que l’Iran envisage d’attaquer les intérêts américains dans la région. Les États-Unis ont également envoyé des avions d’attaque supplémentaires basés à terre et rétabli une présence de troupes en Arabie saoudite.

Le Nimitz a été déployé depuis les États-Unis en avril et devait revenir avant la fin de l’année. Début décembre, son retour prévu a été reporté, en partie par crainte de menaces potentielles iraniennes, et plus récemment, il a reçu l’ordre de fournir un soutien au large des côtes de la Somalie pour le déplacement des forces américaines hors du pays.