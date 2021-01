WASHINGTON – Le secrétaire d’État Mike Pompeo désignera les rebelles houthis au Yémen comme une organisation terroriste étrangère, ont annoncé dimanche quatre responsables américains familiers avec la décision, déployant l’un de ses derniers moyens de hard power contre l’ennemi de l’Arabie saoudite au risque d’exacerber une famine dans l’une des nations les plus pauvres du monde. On ne sait pas comment la désignation terroriste inhibera les rebelles houthis, qui sont en guerre avec le gouvernement soutenu par l’Arabie saoudite au Yémen depuis près de six ans, mais, certains analystes disent, ne constituent pas une menace directe pour les États-Unis. M. Pompeo annoncera la désignation au cours de sa dernière semaine complète en tant que secrétaire d’État, et plus d’un mois après avoir rencontré le prince héritier Mohammed ben Salmane d’Arabie saoudite, qui a entamé une intervention militaire avec des alliés arabes contre les Houthis en 2015. Cette campagne a tué des civils, détruit des infrastructures et aggravé une crise humanitaire qui a conduit à des millions de Yéménites affamés. Les porte-parole du département d’État n’ont pas répondu aux demandes de commentaires dimanche soir, et les responsables américains qui ont confirmé la désignation se sont exprimés sous le couvert de l’anonymat car elle n’avait pas encore été annoncée. L’annonce imminente a été rapportée plus tôt dimanche soir par Reuters.

L’inclusion des Houthis sur le liste ministérielle des organisations terroristes étrangères signifie que les combattants au sein du mouvement relativement décentralisé seront coupés du soutien financier et des autres ressources matérielles acheminés par les banques américaines ou d’autres institutions américaines. Mais le principal patron des Houthis est l’Iran, qui continue à envoyer son soutien malgré le fait d’être entravé par de sévères sanctions économiques américaines, rendant l’effet de la désignation sur les rebelles plus symbolique que brûlant. Pour le reste du Yémen, cependant, la désignation aggravera certainement la dévastation. Les experts ont dit cela refroidirait les efforts humanitaires donner de la nourriture et des médicaments à Zones contrôlées par les Houthis dans le nord et l’ouest du Yémen, où un la majorité des 30 millions d’habitants du pays vivent, de peur que l’aide ne soit saisie par les rebelles et utilisée à des fins lucratives qui pourraient être attribuées aux organisations humanitaires. Les rebelles contrôlent également la capitale, Sana, et des parties de la ville portuaire stratégique de Hudaydah, où une grande partie de l’aide humanitaire du monde entier est déchargée. Les Nations Unies estiment qu’environ 80 pour cent des Yéménites dépendent de l’aide alimentaire et près de la moitié de tous les enfants souffrent d’un retard de croissance en raison de la malnutrition. Le 20 novembre, le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a déclaré que le Yémen était «maintenant en danger imminent de la pire famine que le monde ait connue depuis des décennies». «J’exhorte tous ceux qui ont de l’influence à agir de toute urgence sur ces questions pour éviter la catastrophe, et je demande également à tout le monde d’éviter de prendre des mesures qui pourraient aggraver la situation déjà désastreuse», a alors déclaré M. Guterres. «À défaut, nous risquons une tragédie non seulement dans la perte immédiate de la vie, mais avec des conséquences qui se répercuteront indéfiniment dans le futur.»

Certains dirigeants houthis avaient déjà été pointés du doigt pour des sanctions américaines liées au terrorisme. La désignation plus large contre l’ensemble du mouvement a été en cours d’examen par l’administration Trump pendant des années. Le fait que M. Pompeo le publie maintenant, dans les derniers jours de l’administration, est un signe de sa détermination à maintenir aussi longtemps que possible sa campagne de pression de signature contre l’Iran. Les États-Unis accusent les rebelles houthis d’être des combattants par procuration de l’Iran, cherchant à déstabiliser l’Arabie saoudite voisine en lançant des missiles sur sa frontière et en frappant ses champs pétrolifères. Mais une vaste attaque contre deux installations pétrolières appartenant à l’État Saudi Aramco en septembre 2019, que les Houthis ont déclaré avoir menée, semblait beaucoup plus sophistiquée que les frappes précédentes des rebelles. Cela suggère que l’Iran était directement impliqué, comme l’a affirmé l’administration Trump, malgré les dénégations de Téhéran. «L’administration Trump aurait pu tirer parti de ses liens avec l’Arabie saoudite au cours des quatre dernières années pour se rapprocher d’une résolution du conflit», a déclaré Ariane Tabatabai, chercheuse au Moyen-Orient au German Marshall Fund, un groupe de réflexion sur les politiques publiques. entretien récent en prévision de la désignation. «Au lieu de cela, l’administration a choisi de couper les chèques en blanc aux dirigeants saoudiens.» Elle a prédit que la désignation terroriste faisait partie d’une stratégie visant à forcer l’administration du président élu Joseph R. Biden Jr. à maintenir la ligne dure sur l’Iran – ou à risquer les conséquences politiques d’avoir «à expliquer aux critiques nationaux et aux partenaires régionaux pourquoi c’est annuler les sanctions. » L’administration Trump a fermement soutenu l’Arabie saoudite et ses alliés dans la guerre au Yémen, en fournissant des renseignements et des milliards de dollars d’armes malgré les objections du Congrès, malgré des bombardements aveugles qui ont tué des civils et d’autres atrocités militaires qui pourraient constituer des crimes de guerre.