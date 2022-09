Washington s’apprête à transférer une partie des réserves de la banque centrale du pays vers un fonds en Suisse

Les États-Unis se préparent à débloquer la moitié des 7 milliards de dollars de fonds de la banque centrale afghane saisis et à les transférer à une banque en Suisse pour un décaissement ultérieur. Les talibans, quant à eux, exigent que l’argent soit mis à la disposition du gouvernement afghan.

Cette décision a été annoncée mercredi par le Trésor américain, qui a déclaré que les 3,5 milliards de dollars seraient placés dans un soi-disant “Fonds afghan” créé à la Banque suisse des règlements internationaux, et que les fonds seraient utilisés pour renforcer la stabilité macroéconomique de l’Afghanistan. en payant des choses telles que les importations d’électricité et en couvrant les arriérés auprès des institutions financières internationales.

Selon Bloomberg et d’autres médias, deux représentants du Trésor qui se sont entretenus avec des journalistes sous couvert d’anonymat, ont expliqué que l’objectif principal de cette décision était d’empêcher le régime taliban d’avoir accès à l’argent, qui a été saisi à la suite de l’attaque américaine. retrait d’Afghanistan l’année dernière.

“Nous ne sommes pas d’accord avec le transfert d’argent sur le compte indiqué, mais [we wish for it] à transférer à la Da Afghanistan Bank {DAB, la banque centrale du pays} », a déclaré un responsable taliban du DAB au média TRT World, ajoutant que le gouvernement afghan ne s’opposerait pas à un système de surveillance tiers pour s’assurer que les fonds sont dépensés correctement.

En février, le président Joe Biden a signé un décret exécutif pour mettre de côté la moitié des fonds afghans saisis détenus par les institutions américaines « au profit du peuple afghan », tandis que l’autre moitié a été bloquée dans une affaire devant un tribunal fédéral impliquant les victimes des attentats du 11 septembre.

Cependant, la communauté internationale a critiqué l’administration Biden pour avoir retenu les fonds afghans, beaucoup affirmant que cette décision a porté un coup aux citoyens afghans ordinaires qui souffrent déjà de la faim et de la pauvreté généralisées.

Les États-Unis ont ignoré les critiques d’être responsables de la crise économique en Afghanistan et ont insisté sur le fait que d’autres pays comme la Russie n’en faisaient pas assez pour aider à restaurer l’économie afghane, qui s’est effondrée après que Washington et ses alliés ont brusquement retiré leurs forces l’été dernier. .

L’envoyé russe à l’ONU, Vassily Nebenzia, a riposté à ces déclarations, accusant Washington de cynisme. “On nous demande de sortir notre portefeuille pour reconstruire le pays dont l’économie a été pratiquement détruite par les 20 ans d’occupation par les États-Unis et l’OTAN”, a-t-il déclaré le mois dernier, insistant pour que les États-Unis portent le fardeau de leurs échecs en Afghanistan.