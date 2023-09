Les États-Unis vont débloquer 6 milliards de dollars dans l’accord d’échange de prisonniers avec l’Iran – médias – RT World News

Le secrétaire d’État Antony Blinken aurait déclaré que cette décision serait « dans l’intérêt de la sécurité nationale » des États-Unis.

Le gouvernement américain aurait accordé des dérogations aux banques étrangères pour qu’elles libèrent quelque 6 milliards de dollars d’actifs iraniens gelés dans le cadre d’un accord d’échange de prisonniers, qui permettrait la libération de plusieurs Iraniens en échange d’Américains détenus dans la République islamique.

Le secrétaire d’État Antony Blinken a accordé ces approbations la semaine dernière, ont rapporté lundi l’Associated Press et d’autres médias, citant une notification du Congrès du Département d’État. La dérogation permettra à l’Iran d’accéder aux fonds détenus au Qatar et en Corée du Sud, précédemment gelés sous les sanctions américaines, Blinken déclarant que ce serait le cas. « Il est dans l’intérêt de la sécurité nationale des États-Unis de renoncer à l’imposition de sanctions ».

« Les États-Unis se sont engagés à libérer cinq ressortissants iraniens actuellement détenus aux États-Unis et à autoriser le transfert d’environ 6 milliards de dollars de fonds iraniens détenus sur des comptes restreints en République de Corée. [Republic of Korea] vers des comptes restreints au Qatar, où les fonds seront disponibles uniquement pour le commerce humanitaire », dit l’avis.















Les responsables américains ont suggéré que les actifs seraient assortis de certaines conditions. Dans des commentaires aux journalistes le mois dernier, le porte-parole du Conseil national de sécurité (NSC), John Kirby, a indiqué que les fonds ne seraient disponibles que pour « la nourriture, les médicaments, [and] du matériel médical qui n’aurait pas un double usage militaire. Il a dit qu’il y aurait un « processus rigoureux » en place pour faire respecter la conformité.

La Maison Blanche a confirmé qu’il y avait cinq Américains en détention en Iran et a reconnu qu’ils étaient tous désormais assignés à résidence, dont quatre récemment libérés de la prison d’Evin à Téhéran. Trois des détenus ont été identifiés comme étant Siamak Namazi, Morad Tahbaz et Emad Shargi, tandis que les autres ont demandé l’anonymat.

Les détenus pourraient être libérés dès la semaine prochaine, selon des sources proches des négociations citées par l’AP. La responsable du NSC, Adrienne Watson, a déclaré que les pourparlers restaient un « processus sensible et continu » mais j’ai ajouté que « Aucun individu n’a été ou ne sera libéré aux États-Unis cette semaine. »















Téhéran a appelé à plusieurs reprises à la fin des sanctions économiques américaines intensifiées sous le président Donald Trump, qui s’est retiré de l’accord nucléaire conclu en 2015 entre l’Iran, les États-Unis et d’autres puissances mondiales. Alors que les négociations visant à reprendre le pacte nucléaire en échange d’un allègement des sanctions sont largement au point mort, Kirby a précédemment déclaré que les États-Unis « accueillir » toute mesure prise par l’Iran pour réduire son programme nucléaire.

L’accord émergent sur l’échange de prisonniers intervient dans un contexte de tensions croissantes dans le golfe Persique, où Washington a ordonné une série de déploiements militaires ces dernières semaines, notamment des avions de combat F-35, un destroyer lance-missiles et d’autres navires de guerre. Le mois dernier, 3 000 marines et marines américains étaient stationnés dans la région pour « dissuader » Les forces iraniennes, a déclaré la marine américaine, accusant Téhéran de « harcèlement et saisies de navires marchands ».