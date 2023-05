Les États-Unis vont créer des hubs technologiques en Amérique centrale avec un investissement de 500 millions de dollars

Gina Raimondo, secrétaire américaine au commerce, lors d’une cérémonie « First Tool-In » à l’usine Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. en construction à Phoenix, Arizona, le mardi 6 décembre 2022.

Le gouvernement américain cherche à transformer les régions métropolitaines d’Amérique centrale en les prochains points chauds de l’innovation technologique avec un investissement initial de 500 millions de dollars.

Le ministère du Commerce a annoncé vendredi son premier avis d’opportunité de financement, ou NOFO, pour le programme Regional Technology and Innovation Hub, connu sous le nom de Tech Hubs. Il lance le processus permettant aux groupes éligibles à travers le pays de demander à être désignés comme Tech Hubs. Cette désignation leur donne la chance de profiter des fonds pour faire de leur région un lieu de vie et de travail attrayant pour les entrepreneurs et les technologues.

« L’Amérique est le leader mondial de l’innovation technologique. Mais la triste réalité est que notre écosystème technologique est extrêmement concentré », a déclaré jeudi la secrétaire au Commerce, Gina Raimondo, aux journalistes lors d’une conférence téléphonique, notant que 80% de l’argent du capital-risque américain est investi dans le San Francisco. Bay Area, le nord-est et le sud de la Californie. « Il y a tellement plus de potentiel d’innovation technologique dans tout le pays. Aux États-Unis, nous avons les meilleures institutions de recherche au monde. C’est indiscutable. Et franchement, beaucoup d’entre elles se trouvent au cœur de l’Amérique, loin de la côte. »

Le Congrès a autorisé 10 milliards de dollars pour le programme entre les exercices 2023 et 2027, dont 500 millions de dollars sont disponibles pour être distribués cette année. Dans le cadre de la possibilité de financement actuelle, un total de 15 millions de dollars en subventions de planification sera mis à la disposition des candidats désignés comme pôles technologiques. Plus tard cette année, le Département cherchera à accorder cinq à 10 subventions Tech Hubs désignées de 50 à 75 millions de dollars chacune pour aider à renforcer les capacités dans leur région, selon un responsable du Département du commerce.

Président Joe Biden demandé que 4 milliards de dollars soient mis à disposition pour Tech Hubs dans le budget de l’année prochaine.

Les candidats éligibles sont des groupes composé d’au moins une entité de chaque parmi les catégories suivantes : un établissement d’enseignement supérieur, une subdivision du gouvernement local ou de l’État, une industrie ou une entreprise dans un domaine technologique ou manufacturier pertinent, un groupe de développement économique et une organisation syndicale ou un groupe de formation de la main-d’œuvre.

En vertu de la loi, les Tech Hubs devraient se concentrer sur un ensemble spécifique de domaines technologiques clés, notamment l’intelligence artificielle, la robotique, la prévention des catastrophes naturelles, la biotechnologie, la cybersécurité, l’efficacité énergétique, etc. Le département doit désigner au moins 20 Tech Hubs en vertu de la loi.

L’espoir est que l’injection de fonds aidera les régions du pays à devenir des centres d’innovation essentiels et à créer davantage d’emplois bien rémunérés dans une plus grande partie du pays.

« Le président Biden est si clair sur un point, à savoir que tout le monde en Amérique mérite une chance équitable d’opportunités économiques, où qu’il vive, et qu’il ne devrait pas avoir à déménager pour obtenir un bon travail », a déclaré Raimondo. « Personne ne devrait avoir à quitter sa famille ou son système de soutien ou son réseau pour déménager à New York ou à San Francisco juste pour trouver un bon travail. »

Raimondo a également présenté le programme comme un investissement important dans la sécurité nationale des États-Unis. Elle a souligné les efforts actuels du pays par le biais de la loi sur les puces et la science pour investir dans la fabrication nationale de semi-conducteurs, qui est devenue une priorité bipartite urgente lorsque la pandémie a mis en évidence la fragilité de la chaîne d’approvisionnement des puces informatiques. En effet, la plupart des puces avancées ne sont pas produites aux États-Unis et la dépendance de l’industrie vis-à-vis des puces fabriquées à Taïwan rend la chaîne d’approvisionnement particulièrement vulnérable, compte tenu des tensions avec la Chine.

Raimondo a déclaré que les États-Unis « ont cédé notre leadership en matière de fabrication et d’innovation pour cette technologie critique. Et maintenant, nous sommes dans la position difficile de devoir rattraper notre retard ».

Le « programme Tech Hubs vise à faire en sorte que cela ne se reproduise plus, en veillant à ce que nous gardions une longueur d’avance sur d’autres technologies essentielles, du quantique à l’intelligence artificielle en passant par la biotechnologie », a-t-elle déclaré.

