Les États-Unis vont commencer à réaffecter les vaccins aux États à plus forte demande

Le principal négociateur commercial américain entamera mercredi des pourparlers avec l’Organisation mondiale du commerce sur les moyens de surmonter les problèmes de propriété intellectuelle qui empêchent les vaccins COVID-19 indispensables d’être plus largement distribués dans le monde.

Le président Joe Biden a fait face à des appels de collègues membres de l’OMC, d’activistes et de législateurs américains pour qu’ils renoncent temporairement aux restrictions alors que certains États refusent les expéditions prévues du gouvernement fédéral en raison d’une diminution de la demande.

82% des vaccins ont été administrés dans les pays à revenu élevé et intermédiaire et seulement 0,3% dans les pays à faible revenu, selon l’Organisation mondiale de la santé.

Les appels interviennent alors que l’Inde fait face à une augmentation du nombre de cas et de décès, qui augmente à une vitesse alarmante.

«Nous ne sommes pas confrontés à une seule pandémie de COVID. Il y a de multiples souches impliquées, de multiples pandémies en fait, dans différentes régions du pays », a déclaré Manoj Gopalakrishna, PDG du groupe à but non lucratif CARE Inde.

Pendant ce temps, l’administration Biden commencera à allouer des doses de vaccin des États à faible demande à ceux où la demande reste élevée, a déclaré mardi un responsable de l’administration.

La ruée vers la vaccination a diminué dans une grande partie du pays, certains États refusant tout ou partie de leurs allocations de doses hebdomadaires. Le gouvernement fédéral va maintenant transférer certaines de ces doses vers des domaines où les nominations restent difficiles à obtenir.

►Deux des comtés les plus peuplés de Californie, San Francisco et Los Angeles County, sont désormais éligibles pour passer au niveau le moins restrictif du cadre de réouverture de la Californie.

►Le président de l’une des plus grandes entreprises laitières de Corée du Sud, Namyang Dairy Products, a démissionné suite à un scandale dans lequel son entreprise a été accusée d’avoir délibérément diffusé de fausses informations selon lesquelles son yogourt aide à prévenir les infections à coronavirus.

►Les responsables bavarois ont annulé lundi les festivités de l’Oktoberfest en Allemagne pour la deuxième année consécutive en raison de préoccupations concernant la propagation du COVID-19, affirmant qu’il y avait trop de risques à organiser les célébrations – qui attirent des visiteurs du monde entier – au cours d’une pandémie.

►Les masques au Michigan ne sont plus nécessaires lors de petits mariages en plein air, de fêtes de fin d’études ou d’autres événements similaires ou lors de la pratique de certains sports pour les jeunes, selon une nouvelle ordonnance du département de la santé de l’État qui doit entrer en vigueur jeudi.

📈 Les chiffres du jour: Les États-Unis comptent plus de 32,5 millions de cas confirmés de coronavirus et 578 400 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux: plus de 153,9 millions de cas et 3,22 millions de décès. Plus de 318,4 millions de doses de vaccin ont été distribuées aux États-Unis et 247,7 millions ont été administrées, selon le CDC. Plus de 106,16 millions d’Américains ont été entièrement vaccinés.

📘 Ce que nous lisons: Il ne faut peut-être pas une véritable «immunité collective» pour voir une baisse spectaculaire des cas de COVID-19, disent certains chercheurs.

« Très important » pour les enfants à vacciner, disent les médecins avant l’approbation de la FDA

Au milieu des rapports selon lesquels le vaccin Pfizer COVID-19 obtiendra l’autorisation d’être utilisé sur les adolescents âgés de 12 à 15 ans d’ici la semaine prochaine, la société a les yeux rivés sur les groupes d’âge plus jeunes.

Pfizer poursuivra l’autorisation d’utilisation d’urgence de la FDA pour le vaccin pour les enfants aussi jeunes que 2 ans en septembre et aussi jeunes que 6 mois plus tard dans l’année, a déclaré mardi le PDG Albert Bourla aux investisseurs.

Ajouter des enfants aux rangs des Américains vaccinés aura un impact important sur la capacité du pays à freiner la propagation du virus, a déclaré le Dr Rosemary Olivero, médecin spécialiste des maladies infectieuses pédiatriques à l’hôpital pour enfants Helen DeVos à Grand Rapids, Michigan.

Les enfants représentent environ 25% de la population américaine, donc les faire vacciner « permettra des pics moins rampants de cas de coronavirus conduisant à une hospitalisation et ainsi de suite. … Il est donc très, très important que les enfants soient vaccinés car c’est un très grande population de la population des États-Unis en général. «

Et avant l’approbation par la Food and Drug Administration, des essais cliniques ont montré que le vaccin Pfizer est sans danger pour les 12 à 15 ans, a déclaré Melissa Lyon, directrice du département de la santé du comté d’Erie en Pennsylvanie.

« Il y a eu un processus d’essai clinique robuste et le vaccin est sorti de l’autre côté pour être sûr pour ces âges », a déclaré Lyon. « Comme toujours, vous devez peser le risque du vaccin avec le risque de contracter le COVID. »

– Kristen Jordan Shamus et Christina Hall, Detroit Free Press; David Bruce, Erie Times-Nouvelles

Biden vise à ce que 70% des adultes aient une photo d’ici le 4 juillet

Pour atteindre son nouvel objectif de faire en sorte que 70% des adultes américains reçoivent au moins une dose de vaccin d’ici le 4 juillet, Biden a présenté mardi un plan qui consiste à rendre les vaccinations plus pratiques et à convaincre ceux qui hésitent à se faire vacciner.

Biden a également déclaré qu’il visait à ce que 160 millions d’Américains soient entièrement vaccinés avant le jour de l’indépendance, soit une augmentation de 54 millions par rapport au total actuel. Ce chiffre sera plus facile à atteindre une fois que les adolescents âgés de 12 à 15 ans seront éligibles, et le président a déclaré que son administration serait «prête à agir immédiatement» une fois que la FDA accordera l’autorisation pour ces vaccinations, ce qui pourrait avoir lieu dès la semaine prochaine.

Près de 148 millions d’Américains, dont 56% des 18 ans et plus, ont reçu au moins une dose de vaccin et près d’un tiers de la population a été entièrement vaccinée. Mais avec des sondages montrant qu’environ 25% n’ont pas l’intention de se faire vacciner, Biden a reconnu: « Maintenant, nous allons devoir apporter le vaccin aux personnes qui sont moins désireuses. »

Il a dévoilé un nouveau numéro – 438829 – où les gens peuvent envoyer leur code postal par SMS et obtenir une réponse avec des informations sur les sites de vaccination les plus proches, et a déclaré que la plupart des 40000 pharmacies partenaires du gouvernement commenceraient à fournir des injections sans rendez-vous.

Vers la fin de sa présentation à la Maison Blanche, Biden a lancé un appel au public américain pour l’aider à atteindre les objectifs qu’il s’était fixés.

« Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de vous pour le ramener à la maison. Faites-vous vacciner », a-t-il déclaré. «Dans deux mois, célébrons notre indépendance en tant que nation et notre indépendance face à ce virus. Nous pouvons le faire. Nous allons le faire. »

Les infections et les décès en Inde augmentent à une vitesse alarmante

Le ministère indien de la Santé a signalé 357229 nouveaux cas de coronavirus au cours des dernières 24 heures et 3449 décès mardi. La moyenne officielle de l’Inde des cas confirmés quotidiens est passée de 65 000 le 1er avril à environ 370 000. Les décès quotidiens moyens sont passés de 300 à plus de 3 000.

Les infections et les décès augmentent à une vitesse alarmante. Un expert de la santé américain de haut niveau avertit que les semaines à venir dans le pays seront «horribles».

Le Dr Ashish Jha, doyen de l’École de santé publique de l’Université Brown, a déclaré à l’Associated Press qu’il craignait que les décideurs politiques indiens pensent que les choses vont s’améliorer dans les prochains jours.

«J’ai … essayé de leur dire: ‘Si tout se passe très bien, les choses seront horribles au cours des prochaines semaines. Et cela peut être beaucoup plus long », a-t-il déclaré.

Contribuer: The Associated Press