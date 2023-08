Les États-Unis vont commencer à former des pilotes ukrainiens sur des F-16 sur une base aérienne en Arizona

WASHINGTON (AP) — Les États-Unis commenceront à former des pilotes ukrainiens pour piloter des avions de combat F-16 de fabrication américaine, à partir d’une base de la Garde nationale aérienne en octobre, a annoncé jeudi le Pentagone.

Cette formation fait partie d’un effort américain et européen visant à envoyer des avions de combat avancés en Ukraine pour sa défense contre l’invasion des forces russes.

Cette annonce intervient alors que le président Joe Biden s’est entretenu avec le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy pour commémorer le jour de l’indépendance de l’Ukraine et réitérer son soutien aux efforts visant à repousser les troupes russes.

Les deux hommes ont discuté de la formation sur les F-16, et Biden a assuré à Zelenskyy une approbation accélérée pour que d’autres pays transfèrent leurs F-16 en Ukraine une fois la formation terminée, a indiqué la Maison Blanche dans un communiqué.

Zelenskyy a remercié Biden, le Congrès et « tous les Américains » dans un message sur X, la plateforme anciennement connue sous le nom de Twitter. « Les États-Unis ont pris l’initiative de mobiliser le soutien mondial en faveur de l’Ukraine. Ce leadership crucial a permis notre lutte et a orienté l’arc de l’histoire vers le bien.

Les responsables militaires américains soulignent qu’il faut des années d’entraînement pour pouvoir déployer des escadrons de F-16, ce qui limite l’impact que ces avions auront sur la défense ukrainienne dans un avenir proche.

« Il s’agit du soutien à long terme à l’Ukraine », a déclaré le porte-parole du Pentagone, le général de brigade. Le général Pat Ryder, a déclaré aux journalistes à Washington. « Il ne s’agit pas de la contre-offensive qu’ils mènent actuellement. »

La formation aura lieu à la base Morris Air National Guard à Tucson, en Arizona. Les pilotes suivront d’abord une formation en anglais à la base aérienne de Lackland à San Antonio, au Texas, pour amener leur maîtrise au niveau nécessaire pour piloter l’avion, à partir du mois prochain, a déclaré Ryder.

L’Ukraine fait depuis longtemps pression pour que les avions de combat américains l’aident à défendre ses villes et ses forces contre l’artillerie et l’aviation russes. Le Danemark, les Pays-Bas et la Norvège ont annoncé ces derniers jours qu’ils fourniraient ces avions à l’Ukraine.

Ryder a déclaré que les États-Unis avaient décidé de se joindre à leurs alliés européens dans la formation pour éviter les goulots d’étranglement dans la mise à niveau des pilotes ukrainiens.

La formation américaine accueillerait « plusieurs » pilotes de chasse ukrainiens et des dizaines de personnes chargées de la maintenance des avions, a-t-il déclaré.

Pour les pilotes expérimentés, la formation peut durer environ cinq mois, a déclaré Ryder. Il a esquissé des cours couvrant les bases. En plus de piloter cet engin avancé, ils comprennent le vol en formation, le fonctionnement des armes, le combat aérien et la suppression des systèmes de défense aérienne, en plus de l’entraînement par centrifugeuse au sol pour aider les pilotes à résister aux forces g d’un cockpit de F-16.

Ellen Knickmeyer, Associated Press