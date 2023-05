Les États-Unis vont augmenter leurs ventes d’armes — RT World News

Le département d’État souhaite accélérer les expéditions militaires en adoptant une approche plus flexible englobant des régions de vente entières

Le département d’État américain cherche à accélérer les ventes d’armes à ses alliés et partenaires étrangers dans un nouveau contexte « l’ère de la concurrence stratégique accrue » et la montée des tensions mondiales, selon un nouveau plan en dix points publié jeudi.

Bien que chaque année entre 2019 et 2022, le gouvernement américain ait autorisé des ventes d’armes et des formations à hauteur de 45,8 milliards de dollars en moyenne, « le moment est venu de réévaluer et d’adapter la coopération en matière de sécurité pour relever les défis nouveaux et émergents », a expliqué le département d’État, soulignant le conflit en cours en Ukraine et les tensions dans l’Indo-Pacifique.

Selon un rapport du Wall Street Journal jeudi, le nouveau programme intervient alors que le Département d’État s’efforce de rectifier les retards dans les ventes aux militaires étrangers, causés par un « Averse au risque et lent » système.

Ces problèmes ont fait craindre que certains partenaires de l’Amérique ne commencent « achetant des armes à certains des adversaires de l’Amérique, comme la Russie et la Chine », a écrit le WSJ, citant des responsables américains anonymes.















Dans le cadre de son plan, le ministère cherche notamment à « gagner du temps sur le processus d’approbation des politiques » en anticipant les exigences des partenaires internationaux de Washington sur la base des exigences préalables de leurs voisins régionaux. Citant les responsables, le WSJ a noté que la réforme vise à assouplir le système en s’éloignant de la vente d’armes américaines au cas par cas.

Un autre point du plan consiste à modifier l’approche du Département d’État en matière de notification au Congrès, en « donner la priorité aux consultations sur les transferts d’armes potentiels critiques » et l’affinement des politiques dans le domaine de l’exportation de drones américains à l’étranger.

L’année dernière, alors que les tensions mondiales montaient en flèche au milieu du conflit en Ukraine et de l’affrontement entre Pékin et Washington, les ventes militaires américaines à d’autres gouvernements ont grimpé en flèche de 49 %, atteignant quelque 205 milliards de dollars, selon le département d’État.

Les États-Unis sont également apparus comme la principale source d’armes pour l’Ukraine au milieu de son conflit avec la Russie, ayant engagé quelque 37 milliards de dollars d’aide à la sécurité à Kiev. Ces derniers mois, cependant, les médias américains ont rapporté que Washington manquait de plusieurs types d’armes et de munitions alors que l’industrie militaire avait du mal à répondre à la demande.