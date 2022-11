Les États-Unis vont augmenter leurs dépenses, l’Europe se retient face à la crise du coût de la vie

De nombreux acheteurs disent qu’ils prévoient de dépenser moins ce vendredi noir alors que la crise du coût de la vie se fait sentir. Richard Baker | En images | Getty Images

Le Black Friday peut offrir l’occasion de faire une bonne affaire avant la période des fêtes, mais de nombreux acheteurs s’attendent à ce que les détaillants réduisent les prix d’une plus grande marge cette année alors qu’ils se serrent la ceinture dans un contexte d’aggravation de la crise du coût de la vie. Les acheteurs en Europe prévoient de dépenser près d’un cinquième de moins au cours de la période de remise annuelle de cette année, car les pressions inflationnistes pèsent sur le sentiment des consommateurs, selon recherche du Boston Consulting Group ce mois-ci. actualités liées à l’investissement Le portefeuille ultime de Thanksgiving avec des coûts en hausse Les consommateurs britanniques devraient réduire leurs dépenses de la plus grande marge de la région, dépensant 18 % de moins, tandis que ceux de France et d’Allemagne prévoient tous deux de réduire leurs dépenses de 15 % et l’Espagne de 13 %. Les consommateurs américains étaient les seuls dans l’enquête menée auprès de neuf pays, dont l’Australie, à déclarer qu’ils s’attendaient à dépenser plus cette année, augmentant leurs dépenses de 6 %.

Les commerçants sous pression

Les résultats surviennent alors que les perspectives économiques mondiales s’assombrissent, en particulier en Europe, où l’invasion de l’Ukraine par la Russie a pesé sur la croissance et fait monter en flèche les prix de l’énergie. Le Royaume-Uni est déjà en récession, a confirmé la semaine dernière l’Office indépendant du pays pour la responsabilité budgétaire. Cela accroît la pression sur les détaillants, qui ont déjà du mal à se remettre d’un ralentissement de Covid-19 et à attirer des consommateurs de plus en plus soucieux des coûts. Entre-temps, de nombreuses entreprises, cherchant à corriger les lacunes et les problèmes d’approvisionnement de l’année dernière, ont constitué de vastes stocks de stocks qu’elles sont maintenant sous pression pour déplacer.

Ce que nous avons vu, c’est la propagation de la tendance du Black Friday. Kristy Morris directeur général des solutions commerciales, Barclays Payments

“Le Black Friday est un moment vital dans le calendrier d’achat des détaillants physiques et en ligne qui se remettent encore de la pandémie de Covid et sont désormais confrontés aux consommateurs de nombreux marchés qui réduisent leurs plans de dépenses pour de nombreux articles non essentiels”, a déclaré Jessica Distler, directrice générale du BCG et partenaire, a déclaré dans le rapport. Cela pourrait voir les détaillants étendre leurs remises tout au long du mois, augmentant ainsi les opportunités d’achat pour les consommateurs qui ont de l’argent à dépenser.

Risque croissant d’arnaques à l’achat

Les transactions au Royaume-Uni ont augmenté de 3,8% par an au cours de la semaine précédant le Black Friday, selon de nouvelles données de Barclays Payments, l’un des principaux processeurs de paiement du pays. Kristy Morris, directrice générale des solutions commerciales chez Barclays Payments, a déclaré à CNBC jeudi que cela pourrait signifier que les acheteurs sont plus enclins à étaler leurs achats pendant la saison de Noël. “Ce que nous avons vu, c’est la propagation de la tendance du Black Friday. Nous l’avons vu se propager tout au long de la semaine et même plus loin dans le mois”, a déclaré Morris. “Cela concerne en partie le fait d’avancer potentiellement certains de ces achats de Noël et les consommateurs pensent à être plus avisés sur la façon dont ils pourraient dépenser pour Noël”, a-t-elle ajouté.