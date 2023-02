SÉOUL, Corée du Sud – Le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a déclaré mardi que les États-Unis augmenteraient leur déploiement d’armes avancées telles que des avions de chasse et des bombardiers dans la péninsule coréenne alors qu’ils renforcent la formation conjointe et la planification opérationnelle avec la Corée du Sud en réponse à une croissance du Nord. Menace nucléaire coréenne.

Austin a fait ces commentaires à Séoul après que lui et le ministre sud-coréen de la Défense, Lee Jong-Sup, ont convenu d’étendre davantage leurs exercices militaires combinés, y compris une reprise des démonstrations de tir réel, et de poursuivre un déploiement “opportun et coordonné” d’actifs stratégiques américains au région, selon leurs bureaux.

Austin et Lee ont également discuté des préparatifs d’un exercice simulé entre les alliés en février visant à affiner leur réponse si la Corée du Nord utilise des armes nucléaires.

Le voyage d’Austin intervient alors que la Corée du Sud cherche à obtenir des garanties plus solides que les États-Unis utiliseront rapidement et de manière décisive leurs capacités nucléaires pour protéger leur allié face à une attaque nucléaire nord-coréenne.

Les inquiétudes sécuritaires de la Corée du Sud ont augmenté depuis que la Corée du Nord a testé des dizaines de missiles en 2022, y compris des missiles potentiellement nucléaires conçus pour frapper des cibles en Corée du Sud et sur le continent américain.

La Corée du Sud et les États-Unis ont également renforcé leur coopération en matière de sécurité avec le Japon, qui a inclus des exercices trilatéraux de défense antimissile et de guerre anti-sous-marine au cours des derniers mois au milieu de la course provocatrice des essais d’armes nord-coréens.

PHOTOS : les États-Unis vont augmenter le déploiement d’armes pour contrer la Corée du Nord

Lors d’une conférence de presse conjointe à l’issue de leur rencontre, Austin et Lee ont déclaré qu’ils avaient convenu que la reprise par leurs pays des exercices militaires à grande échelle l’année dernière, y compris un exercice aérien impliquant des bombardiers stratégiques américains en novembre, avait effectivement démontré leurs capacités combinées à dissuader l’agression nord-coréenne. .

Les alliés avaient réduit leur formation ces dernières années pour créer de la place pour la diplomatie avec la Corée du Nord sous l’administration Trump et à cause de la pandémie de COVID-19.

“Nous avons déployé des avions de cinquième génération, des F-22 et des F-35, nous avons déployé un groupe aéronaval pour visiter la péninsule, vous pouvez rechercher d’autres activités de ce type à l’avenir”, a déclaré Austin.

Il a déclaré que l’engagement américain à protéger ses alliés avec toute sa gamme de capacités militaires, y compris nucléaires, reste “à toute épreuve”.

L’intensification des essais de missiles de la Corée du Nord a été ponctuée de menaces d’utilisation préventive de ses armes nucléaires dans un large éventail de scénarios dans lesquels elle perçoit son leadership comme menacé, y compris des affrontements conventionnels ou des situations de non-guerre.

Les tensions pourraient encore monter dans les mois à venir, le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un doublant ses ambitions nucléaires.

Lors d’une conférence politique en décembre, Kim a appelé à une “augmentation exponentielle” des ogives nucléaires, à la production de masse d’armes nucléaires tactiques sur le champ de bataille ciblant la Corée du Sud et au développement de missiles à longue portée plus puissants conçus pour atteindre le continent américain.

Les experts disent que la poussée nucléaire de Kim vise à forcer les États-Unis à accepter l’idée de la Corée du Nord en tant que puissance nucléaire et à négocier des concessions économiques indispensables en position de force.

Les négociations nucléaires entre les États-Unis et la Corée du Nord ont déraillé depuis 2019 en raison de désaccords sur un assouplissement des sanctions économiques dirigées par les États-Unis contre le Nord en échange de mesures prises par la Corée du Nord pour mettre fin à ses programmes d’armes nucléaires et de missiles.

L’arsenal nucléaire croissant de la Corée du Nord et ses provocations ont rendu urgente pour la Corée du Sud et le Japon de renforcer leurs postures de défense conformément à leurs alliances avec les États-Unis.

Dans une interview accordée à l’Associated Press ce mois-ci, le président sud-coréen Yoon Suk Yeol a déclaré que son gouvernement discutait avec l’administration Biden d’un plan militaire conjoint impliquant potentiellement des actifs nucléaires américains.

En décembre, le Japon a fait une rupture majeure avec son principe strictement d’autodéfense après la Seconde Guerre mondiale, en adoptant une nouvelle stratégie de sécurité nationale qui comprend les objectifs d’acquérir des capacités de frappe préventive et des missiles de croisière pour contrer les menaces croissantes de Corée du Nord, Chine et Russie.