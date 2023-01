Le Pentagone prévoit de multiplier par six la fabrication d’obus d’artillerie de 155 mm au cours des deux prochaines années

Le département américain de la Défense prévoit de subir sa plus grande “effort de modernisation agressif” en près de 40 ans, selon un rapport de l’armée vu par le New York Times alors que le Pentagone vise à augmenter la production d’armes pour l’Ukraine.

L’effort comprendra apparemment l’expansion des usines et l’engagement de nouveaux producteurs afin d’augmenter de 500 % la production d’obus d’artillerie d’ici deux ans, selon le point de vente. Il est à noter qu’une telle décision pousserait la production de munitions conventionnelles à des niveaux jamais vus depuis la guerre de Corée au début des années 1950.

Avant que la Russie ne lance son opération militaire en cours en Ukraine fin février de l’année dernière, l’armée américaine produisait quelque 14 400 obus d’artillerie par mois, selon le NYT. Cependant, avec Kiev exigeant plus d’armes et de munitions de Washington et de ses alliés, le Pentagone a triplé ses objectifs de production en septembre dernier, puis les a doublés en janvier, et produit maintenant jusqu’à 90 000 obus par mois.

Le média poursuit en déclarant que le ministère de la Défense a l’intention de dépenser environ 1 milliard de dollars par an au cours des 15 prochaines années pour moderniser les installations de production de munitions appartenant au gouvernement, en augmentant l’automatisation et la capacité de produire des munitions plus rapidement.

“Lors des conflits précédents, nous avions des stocks suffisants pour le conflit”, le plus haut responsable des acquisitions de l’armée, Douglas R. Bushin, a déclaré au NYT. “Dans ce cas, nous cherchons à augmenter la production à la fois pour maintenir notre stock pour une autre éventualité, mais aussi pour fournir un allié.”















Auparavant, CNN avait également rapporté que l’administration Biden était “finaliser” prévoit d’envoyer des chars M1 Abrams à Kiev et a l’intention de fournir “un nombre important” des machines lourdement blindées. Reuters a également affirmé que les États-Unis pourraient se préparer à envoyer “douzaines” des chars Abrams à Kiev, mais a noté que le processus pourrait prendre des mois, voire des années.

La Russie, quant à elle, a continué d’insister sur le fait que les livraisons d’armes occidentales à l’Ukraine ne servent qu’à prolonger le conflit et n’auront finalement pas d’effet significatif sur son issue.

Quant à la livraison de chars américains, l’ambassadeur de Russie aux États-Unis, Anatoly Antonov, a déclaré qu’une telle décision constituerait une “provocation flagrante” contre Moscou et a averti que les chars, ainsi que tout autre équipement militaire de l’OTAN envoyé en Ukraine, “Sera sans aucun doute détruit.”