Les États-Unis vont assouplir les sanctions sur le pétrole vénézuélien pour des élections présidentielles plus libres

BOGOTÁ, Colombie — L’administration Biden et le gouvernement du président vénézuélien Nicolás Maduro ont convenu d’un accord dans lequel les États-Unis allègeraient les sanctions contre l’industrie pétrolière du Venezuela et l’État autoritaire permettrait une élection présidentielle compétitive et sous surveillance internationale l’année prochaine, selon deux des personnes familières avec les pourparlers décisifs.

L’allègement des sanctions doit être annoncé après que le gouvernement de Maduro et l’opposition vénézuélienne soutenue par les États-Unis auront signé un accord incluant des engagements du gouvernement socialiste à permettre un vote plus libre en 2024, ont indiqué les sources. Ils devraient le faire lors d’une réunion à la Barbade mardi en présence de responsables américains.

L’administration Trump a sanctionné la compagnie pétrolière nationale du Venezuela, la banque centrale et des responsables gouvernementaux clés. Puis il a imposé un embargo économique plus large. Il a gelé les biens et les intérêts du gouvernement Maduro aux États-Unis et interdit aux Américains de faire des affaires avec le gouvernement.