Les États-Unis vont assouplir les restrictions imposées aux migrants cubains

L’ambassade des États-Unis à La Havane augmentera son personnel pour aider à ouvrir la voie à une migration cubaine supplémentaire vers les États-Unis

L’administration Joe Biden est sur le point de reprendre le traitement complet des visas d’immigrant pour les Cubains pour la première fois depuis 2017, affirmant qu’elle espère faciliter “migration ordonnée” aux États-Unis et aider à réunir des familles séparées par des frontières nationales.

L’ambassade des États-Unis à Cuba a annoncé cette décision mercredi, annulant une décision prise en 2017 par l’ancien président Donald Trump de suspendre le traitement complet des visas pour les citoyens cubains.

“Conformément à nos engagements en vertu de la Déclaration de Los Angeles sur la migration et la protection visant à faciliter une migration sûre, ordonnée, humaine et régulière, les États-Unis annoncent aujourd’hui une expansion des voies régulières disponibles pour les Cubains souhaitant venir aux États-Unis et une augmentation du personnel de l’ambassade des États-Unis à La Havane », a-t-il déclaré dans un communiqué, notant que le traitement des visas reprendrait au début de 2023.

Lire la suite Les États-Unis préparent secrètement Guantanamo – WSJ

L’administration Biden avait déjà commencé à examiner un nombre limité de demandes de visa cubaines plus tôt cette année, mais la dernière décision accélérera le rythme du processus. De plus, les Cubains cherchant à retrouver des membres de leur famille ne seront plus tenus de se rendre en Guyane pour leurs entretiens, comme l’exigeait la Maison Blanche de Trump.

La décision fait suite à des pourparlers sur l’immigration entre les responsables américains et cubains en avril, lorsque les deux parties ont discuté de la mise en œuvre des accords de migration américano-cubains, en vertu desquels Washington a accepté d’accepter un minimum de 20 000 migrants cubains par an, sans compter les parents immédiats des États-Unis. citoyens.

Les relations entre les deux pays ont vacillé ces dernières années, l’ancien président Barack Obama ayant assoupli un blocus vieux de plusieurs décennies sur Cuba avant le mandat de Trump, qui était beaucoup plus hostile envers l’île dirigée par les communistes.

Le nombre de ressortissants cubains cherchant à entrer aux États-Unis a considérablement augmenté au cours de l’année dernière, avec quelque 200 000 traités par les autorités frontalières américaines, un bond de 400 % par rapport à 2021, selon les statistiques gouvernementales.