Washington serait en train de préparer un nouveau programme d’aide de 2 milliards de dollars, comprenant des munitions pouvant frapper profondément le territoire russe

L’administration du président Joe Biden aurait décidé d’envoyer des roquettes à plus longue portée en Ukraine, donnant aux forces de Kiev la capacité d’atteindre des cibles plus loin derrière les lignes de front, tout comme un haut responsable du renseignement ukrainien a menacé de frapper plus profondément à l’intérieur de la Russie.

Le don de munitions d’artillerie à fusée de petit diamètre lancées au sol (GLSDB) d’une portée de 150 kilomètres (94 miles) fera partie d’un prochain programme d’aide militaire pour l’Ukraine évalué à plus de 2 milliards de dollars, a rapporté mardi Reuters, citant deux personnes non identifiées. Les responsables américains connaissent les plans. Le package comprendra également des armes antichars Javelin supplémentaires, des véhicules résistants aux mines, des systèmes de lance-roquettes multiples (MLRS) et des équipements de soutien pour les systèmes de défense aérienne Patriot.

Les fusées GLSDB donneront aux forces ukrainiennes une plus grande portée, doublant presque la portée des munitions MLRS et HIMARS que Washington et ses alliés de l’OTAN ont précédemment fournies. Biden avait été réticent à envoyer des armes qui pourraient frapper le sol russe, risquant de dégénérer en un conflit plus large avec Moscou, mais il a autorisé une aide de plus en plus provocatrice ces dernières semaines.

Washington a approuvé le projet d’envoyer des chars M1 Abrams à Kiev la semaine dernière, même après que Biden ait initialement affirmé en mars que les États-Unis ne fourniraient pas de chars ou d’avions en disant : “Cela s’appelle la troisième guerre mondiale.” Alors que les chars fabriqués aux États-Unis devraient être livrés à l’Ukraine d’ici la fin de cette année ou même en 2024, le premier lot de 60 véhicules de combat Bradley précédemment approuvés est déjà en route, a confirmé lundi le US Transportation Command.

Le GLSDB est développé par l’entrepreneur de défense américain Boeing Co. dans le cadre de plans visant à produire rapidement de nouvelles armes pour Kiev. Il combine la bombe de petit diamètre GBU-39 avec le moteur-fusée M26, qui peuvent tous deux être tirés des stocks d’armes américains existants. Washington s’abstiendrait de répondre aux demandes maintes fois répétées du président ukrainien Vladimir Zelensky concernant le système de missiles tactiques de l’armée MGM-140 (ATACMS), qui a une portée d’environ 300 kilomètres, soit le double de la portée de la GLSDB.

Alors que les responsables américains ont affirmé qu’ils n’avaient pas l’intention que les armes données à l’Ukraine soient utilisées pour des frappes sur le territoire russe, les forces de Kiev semblent n’avoir aucun scrupule à de telles attaques. Le porte-parole du département d’État américain, Ned Price, a réitéré la position de Washington plus tôt ce mois-ci selon laquelle Kiev est libre de choisir ses propres cibles, y compris en Crimée, qui, selon lui, est toujours un territoire ukrainien.

Le chef des services de renseignement ukrainiens, Kirill Budanov, a promis mardi que “Jusqu’à ce que l’intégrité territoriale de l’Ukraine soit rétablie, il y aura des problèmes à l’intérieur de la Russie.” Il a également déclaré que Kiev avait pour objectif de reprendre la Crimée d’ici cet été.

Le Kremlin a insisté sur le fait que toute menace contre le territoire russe, y compris la Crimée et les territoires qui ont voté pour rejoindre la Russie en septembre, entraînera l’utilisation de “des armes plus puissantes” par Moscou. Le président de la Douma, Viatcheslav Volodine, a mis en garde au début du mois d’éventuelles “tragédie mondiale” pour l’humanité si les nations occidentales continuent de fournir des armes que Kiev pourrait utiliser pour frapper des villes civiles et tenter de s’emparer des territoires russes.