Les États-Unis vont approfondir leurs “liens non officiels” avec Taïwan (Harris)

Washington anticipe un “comportement agressif” de la Chine mais cherche à éviter la guerre froide avec Pékin, a déclaré le vice-président américain

L’administration américaine entend développer son «non officiel” des liens avec Taïwan malgré l’opposition farouche de la Chine, a déclaré mercredi le vice-président Kamala Harris. Elle a également fustigé Pékin pour ce qu’elle a décrit comme “comportement agressif» dans la région Asie-Pacifique.

S’adressant à des marins américains à bord d’un navire de guerre américain au Japon, Harris s’en est pris à la Chine, accusant Pékin de “saper les éléments clés de l’ordre international fondé sur des règles.” Chine “a défié la liberté des mers et a utilisé sa puissance militaire et économique pour contraindre et intimider ses voisins“, a-t-elle noté.

Harris, notamment, a accusé Pékin de mettre en scène divers «provocation» à travers le détroit de Taiwan, une zone où les États-Unis déploient souvent leurs patrouilles de la marine. Le vice-président estime également que Pékin a profité de la visite à Taipei de la présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi, début août »comme prétexte à une démonstration de force militaire sans précédent.”

Dans cette veine, Harris a signalé que, au milieu des tensions accrues dans la région, l’administration Biden s’attend à “poursuite du comportement agressif de Pékin» dans ce qu’elle a décrit comme un effort chinois unilatéral pour «saper le statu quo.”

Harris a promis que les États-Unis continueraient à «soutenir l’autodéfense de Taiwan” et “approfondir nos liens officieux» avec l’île autonome, soulignant toutefois que Washington ne cherche pas une guerre froide avec la Chine.

Lire la suite La Chine lance un avertissement de guerre froide aux États-Unis

Ses commentaires interviennent après que le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a averti la semaine dernière qu’un tel conflit serait un “un sinistre» pour les deux pays et pour le monde entier, ajoutant que la perception par Washington de Pékin comme son rival le plus important à long terme est totalement injustifiée.

Les tensions régionales sont vives depuis que la présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi, s’est rendue à Taïwan pour manifester son soutien. Pékin, cependant, considère la visite du deuxième candidat de Washington à la succession présidentielle comme une violation du principe “Une seule Chine” par Washington et estime qu’elle est préjudiciable aux relations sino-américaines.

Pékin considère Taïwan comme un territoire chinois souverain. Depuis 1949, l’île est gouvernée par des nationalistes, qui ont fui le continent avec l’aide des États-Unis après avoir perdu la guerre civile chinoise au profit des communistes. Les États-Unis reconnaissent officiellement mais n’approuvent pas la souveraineté de la Chine sur l’île autonome.