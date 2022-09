Les États-Unis vont “approfondir” leur engagement dans l’Indo-Pacifique – VP Harris

Le commandant en second de Joe Biden rencontre les dirigeants de l’Asie-Pacifique lors de son escale à Tokyo, pour discuter de la lutte contre les menaces régionales

Le vice-président américain Kamala Harris a réaffirmé la volonté de Washington “engagement à toute épreuve” à la défense du Japon lors de son premier voyage officiel dans le pays lundi. Elle a rencontré le Premier ministre japonais à Tokyo pour discuter de la “provocations” dans le détroit de Taïwan.

Harris dirige une délégation américaine aux funérailles nationales de l’ancien Premier ministre japonais Shinzo Abe, assassiné en juillet. Avant la cérémonie, le deuxième responsable américain a rencontré le successeur d’Abe, Fumio Kishida. Ils ont discuté « Les récentes provocations agressives et irresponsables de la Chine dans le détroit de Taiwan » et a condamné le récent essai de missile balistique de la Corée du Nord, selon un compte rendu publié par la Maison Blanche.

Mardi, elle a également rencontré le Premier ministre sud-coréen Han Duck-soo et le Premier ministre australien Anthony Albanese, qui représentent leurs gouvernements respectifs lors des funérailles. Séoul et Canberra comptent parmi les principaux partenaires de Washington dans la région Asie-Pacifique.

Avant de s’envoler pour Tokyo, Harris a promis d’utiliser son voyage pour “réaffirmer nos engagements envers nos alliés et continuer à approfondir l’engagement” dans la région.

Taïwan est devenu un point d’éclair dans les relations américano-chinoises début août, lorsque la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, s’est rendue sur l’île chinoise autonome contre les avertissements de Pékin. Le gouvernement chinois accuse Washington de contester sa souveraineté sur Taïwan en poussant l’administration locale vers le séparatisme.

Harris a décrit l’alliance américano-japonaise comme “une pierre angulaire de ce que nous pensons faire partie intégrante de la paix, de la stabilité et de la prospérité dans la région indo-pacifique”, pendant la partie publique de la réunion au palais d’Akasaka à Tokyo.

Les États-Unis ont gardé des dizaines de milliers de soldats au Japon depuis qu’ils ont occupé le pays pendant la Seconde Guerre mondiale. Abe, qui a été Premier ministre en 2006-2007 et à nouveau en 2012-2020, a été un personnage clé pour éloigner le Japon de sa position pacifiste d’après-guerre et reconstruire son armée. Il a été assassiné le 8 juillet lors d’un événement de campagne au nom de son Parti libéral-démocrate conservateur, qui domine la politique japonaise depuis 1955.

Le Premier ministre Kishida a doublé la politique militaire d’Abe et cherche actuellement un budget de défense record de près de 40 milliards de dollars pour l’exercice 2023, faisant potentiellement du Japon le troisième plus gros dépensier militaire au monde après les États-Unis et la Chine.

Tokyo prévoit de dépenser les fonds pour stocker quelque 1 000 missiles à longue portée supplémentaires et de renforcer ses forces dans le cadre d’une prochaine mise à jour de la stratégie militaire nationale, selon les médias locaux.

La vice-présidente Harris devrait se rendre du Japon en Corée du Sud, où elle visiterait la zone démilitarisée (DMZ) à la frontière avec la Corée du Nord. La dernière responsable américaine de haut niveau à visiter la DMZ était Pelosi, qui s’y est rendue le mois dernier, juste après son voyage controversé à Taïwan.