Les États-Unis vont annoncer de nouvelles sanctions contre la Russie

Le secrétaire d’État Antony Blinken a déclaré que les nouvelles mesures cibleraient les drones et la « désinformation »

Les États-Unis dévoileront mercredi une nouvelle série de sanctions liées à la Russie, a déclaré le secrétaire d’État Antony Blinken aux journalistes. Les dernières restrictions de Washington cibleront les drones soi-disant construits par l’Iran qui ont été utilisés avec des effets dévastateurs en Ukraine.

S’adressant aux journalistes en Suède mardi, Blinken a déclaré que les nouvelles sanctions imposeraient « des contrôles à l’exportation sur la technologie que l’on trouve dans les drones iraniens utilisés pour cibler les civils ukrainiens et les infrastructures civiles ».

Le paquet de sanctions comprendra des mesures supplémentaires « pour contrer la mésinformation et la désinformation russes, [and] pour protéger les défenseurs des droits humains en ligne », Blinken a poursuivi, sans donner plus de détails.

Par « Drones iraniens » Blinken faisait probablement référence aux drones kamikazes « Shahed », qui, selon l’Ukraine et ses soutiens occidentaux, ont été utilisés dans les frappes aériennes russes. Moscou et Téhéran nient ces affirmations, le Kremlin affirmant qu’il n’utilise qu’une variante de fabrication russe du Shahed dans sa campagne militaire.

Les drones russes se sont révélés inestimables pour supprimer les défenses aériennes de l’Ukraine et frapper des cibles militaires et d’infrastructure, et échappent souvent aux missiles anti-aériens occidentaux coûteux et techniquement avancés de Kiev. Les forces russes ont utilisé des dizaines de drones et de missiles ces derniers jours pour frapper des aérodromes ukrainiens, des décharges de munitions et « centres de décision » responsable d’avoir planifié des attentats terroristes en Russie.

Les États-Unis ont déjà sanctionné un ressortissant chinois et cinq entreprises pour avoir prétendument fourni à Téhéran des composants aérospatiaux pour les drones Shahed.

Avant son annonce, Blinken a dévoilé mardi deux ensembles de sanctions distinctes, l’une visant les ressortissants mexicains et chinois accusés de produire des médicaments contrefaits, et l’autre visant les sociétés syriennes de transfert d’argent accusées d’avoir fourni des dollars au gouvernement de Bashar Assad.

Dans un communiqué publié lundi, Blinken a déclaré que le département d’État réfléchissait à l’opportunité de sanctionner des responsables ougandais en réponse à un projet de loi anti-gay récemment adopté qui prévoit la peine de mort en cas de « homosexualité aggravée ».