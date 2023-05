Les États-Unis vont affronter l’Iran avec de nouveaux déploiements navals

Les responsables affirment que cette décision intervient après que les forces iraniennes ont saisi plusieurs pétroliers étrangers au cours des dernières semaines

L’armée américaine se prépare à renforcer son « position de défense » dans le golfe Persique, des responsables affirmant que le Pentagone déploiera des moyens supplémentaires dans la région pour patrouiller les voies de navigation commerciales et protéger les navires privés de l’Iran.

Le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, John Kirby, a annoncé cette décision vendredi, déclarant aux journalistes le ministère de la Défense « fera une série de mesures pour renforcer notre posture défensive dans le golfe Persique », en utilisant un autre nom pour le golfe Persique.

Des responsables américains ont affirmé que Téhéran avait attaqué ou harcelé 15 navires battant pavillon étranger dans la région au cours des deux dernières années, qualifiant ces actions de « déstabilisatrices ». En l’espace d’une semaine seulement, entre fin avril et début mai, la République islamique a d’ailleurs saisi deux pétroliers immatriculés respectivement au Panama et aux Îles Marshall, suscitant la condamnation de la marine américaine.

« La saisie et le harcèlement injustifiés, irresponsables et illégaux des navires marchands par l’Iran doivent cesser », Le vice-amiral Brad Cooper, qui dirige les forces navales de la 5e flotte, a déclaré vendredi dans un communiqué. Le Commandement central américain (CENTCOM), qui supervise les opérations au Moyen-Orient, a ajouté qu’il est désormais « travailler avec des alliés et des partenaires régionaux pour augmenter la rotation des navires et des aéronefs patrouillant dans et autour du détroit d’Ormuz. »

Pris en sandwich entre l’Iran, les Émirats arabes unis et Oman, le détroit agit comme une plaque tournante de transit pour environ un cinquième des produits pétroliers mondiaux chaque année.

Alors que le Pentagone a fourni peu d’autres détails sur ce que la présence militaire renforcée impliquerait, il a déclaré que les navires de guerre américains effectueraient « patrouilles renforcées » autour du golfe. Un porte-parole du CENTCOM a noté que la décision serait finalisée après « consultation de nos alliés » et sera « conformément à la volonté collective d’assurer la sécurité et la liberté de navigation pour toutes les nations. »

Téhéran a accusé les États-Unis de « belliciste » et attisant les tensions en envoyant des navires et des sous-marins dans la région dans le passé. Des responsables iraniens ont déclaré vendredi que son armée avait saisi un pétrolier qui avait été « illégalement » loué par un ressortissant étranger.