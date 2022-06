Les États-Unis voient une vague d’avertissements liés à la chaleur avant le début de l’été

Certaines parties du Grand Bassin central et du Sud-Ouest connaîtront également risque accru d’incendie de forêt samedi, selon le centre de prévision météorologique du service.

Au Kansas, environ 2 000 bovins sont morts ce week-end à cause de la chaleur et de l’humidité, a déclaré Matthew Lara, porte-parole du ministère de la Santé et de l’Environnement du Kansas. « Il n’y avait pas beaucoup de vent pour aider à les refroidir », a déclaré M. Lara à propos des animaux. « Il faisait tout simplement trop chaud. »

Environ 165 000 habitants d’Odessa, au Texas, qui ont fait face à des températures supérieures à 100 degrés cette semaine, étaient sans eau potable mardi en raison d’une rupture de conduite d’eau, les responsables ont dit. Un avis d’ébullition de l’eau a été émis et devrait rester en vigueur jusqu’à ce que la pression de l’eau soit rétablie et que l’eau soit jugée propre à la consommation. Dans l’intervalle, la Division de la gestion des urgences du Texas distribuait de l’eau en bouteille.

Les vagues de chaleur deviennent plus fréquentes, plus chaudes et plus durables qu’au cours des décennies précédentes, selon les scientifiques. Alors que lier un seul au changement climatique nécessite une analyse scientifique, l’évaluation fédérale du climat national a noté en 2018 que la fréquence des vagues de chaleur était passée d’une moyenne de deux par an dans les années 1960 à six par an dans les années 2010. La saison des vagues de chaleur aux États-Unis s’est étendue à 45 jours de plus qu’elle ne l’était dans les années 1960, selon le rapport.

Cette année semble correspondre à la tendance. Une grande partie du pays continuera de connaître des températures supérieures à la normale jusqu’à la fin juin, les météorologues ont dit. Et un récent rapport sur les tendances climatiques de la National Oceanic and Atmospheric Administration a déclaré que des températures estivales supérieures à la normale étaient probablement dans les États-Unis contigus jusqu’en août, à l’exception de petites zones du nord-ouest du Pacifique et des plaines du nord.