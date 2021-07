Les États-Unis ont enregistré près d’un millier de fusillades en une semaine et 430 personnes ont été tuées alors que la violence armée augmentait à travers le pays.

Les fusillades ont eu lieu entre le 17 et le 23 juillet et illustrent la montée choquante de la violence armée à laquelle le pays est actuellement confronté.

La violence armée a augmenté aux États-Unis au cours de la semaine dernière

Les gens se sont mis à couvert dans l’abri après que des coups de feu ont retenti à l’extérieur du parc national la semaine dernière Crédit : Reuters

Selon ABC News et Gun Violence Archive, 915 fusillades ont eu lieu aux États-Unis, faisant 1 007 blessés.

Jusqu’à présent en 2021, il y a eu 24 000 décès par arme à feu enregistrés.

Le nombre de morts par armes à feu cette année devrait dépasser les 43 000 de l’année dernière, soit le nombre le plus élevé enregistré depuis au moins deux décennies.

UNE VIOLENCE ARMÉE À DES RECORDS

Les États avec le plus de violence armée au cours de la semaine dernière étaient l’Illinois avec 109 incidents, le Texas avec 63 incidents, la Pennsylvanie avec 59, la Californie avec 52 et New York avec 48.

La violence armée a même entaché les événements de célébration.

Alors que des milliers de fans se sont rassemblés dans le Wisconsin pour célébrer le championnat NBA des Milwaukee Bucks, deux fusillades ont éclaté dans le centre-ville de Milwaukee.

Trois personnes ont été blessées dans le chaos qui a éclaté dans les heures qui ont suivi la victoire des Bucks sur les Suns.

Le week-end dernier, des coups de feu ont également été tirés à l’extérieur du parc Nationals à Washington DC alors que des personnes dans deux véhicules se tiraient dessus à l’extérieur du parc au milieu d’un match.

La fusillade a provoqué une panique de masse dans le stade, alors que les fans et les joueurs se sont précipités pour se mettre à couvert après que plusieurs coups de feu ont retenti dans la nuit.

Un passant innocent a été blessé dans la fusillade et a été hospitalisé pour des blessures ne mettant pas sa vie en danger, et deux autres qui se trouvaient dans l’une des voitures se sont ensuite présentés dans les hôpitaux de la région pour être soignés pour des blessures par balle.

Selon les archives de la violence armée, plus de 800 des victimes décédées des violences armée jusqu’à présent en 2021 avaient moins de 18 ans.

Les données ont montré que 174 avaient moins de 12 ans.

ENGAGEMENT DE BIDEN

S’exprimant lors d’un événement à l’hôtel de ville la semaine dernière, le président Joe Biden a parlé de la recrudescence de la violence armée, claquant l’idée que les gens ont besoin d’armes pouvant tirer jusqu’à 120 coups.

« Je continue de faire pression pour éliminer la vente de ces choses », a déclaré le président.

« Mais il est peu probable que cela se fasse à court terme. Alors, voici ce que j’ai fait. Les personnes qui, en fait, utilisent ces armes les acquièrent illégalement.

« Et donc ce qui se passe, c’est que j’ai sorti l’ATF, l’alcool, le tabac et les armes à feu.

« Je leur ai demandé d’augmenter leur budget et leur capacité, avec le ministère de la Justice, à s’en prendre aux magasins d’armes à feu qui ne respectent pas la loi sur la vérification des antécédents. »

Il a déclaré que son administration prévoyait également de « faire des enquêtes majeures et de fermer ces gars et d’en mettre certains en prison pour ce qu’ils font ».

La police enquête sur les lieux d’une fusillade dans le centre-ville de Milwaukee mercredi Crédit : AP