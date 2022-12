Les États-Unis voient peu de perspectives de pourparlers avec l’Ukraine avec Poutine après l’offre de Biden

A Moscou, Dmitri S. Peskov, le porte-parole du Kremlin, a déclaré lors d’une conférence de presse vendredi que M. Poutine restait “ouvert aux contacts et aux négociations” et que la diplomatie était la “voie préférable” pour atteindre les objectifs de la Russie.

Mais M. Peskov a noté que les États-Unis “ne reconnaissent toujours pas de nouveaux territoires comme faisant partie de la Russie”, une référence apparente aux régions de l’est de l’Ukraine que M. Poutine a prétendu annexer après des référendums fictifs en septembre, affirmant que “cela rend plus compliqué le recherche d’un terrain d’entente pour des discussions mutuelles.

En fait, la position russe exclut essentiellement des négociations sérieuses avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui a déclaré dans une interview à la mi-novembre avec Bloomberg News que la guerre ne pourrait pas se terminer tant que l’Ukraine n’aurait pas récupéré tout son territoire à la Russie, y compris les régions prétendument annexées. ainsi que la péninsule de Crimée, que la Russie a annexée en 2014.

“Les Russes ont dit très clairement qu’ils n’étaient bien sûr pas d’humeur à un dialogue constructif et à une diplomatie constructive”, a déclaré le porte-parole du département d’Etat, Ned Price, lors d’un point de presse. Toute conversation entre M. Biden et M. Poutine “n’est rien de plus qu’une hypothèse à l’heure actuelle”, a-t-il ajouté.

« Nous avons été très clairs sur le fait que les États-Unis et les pays du monde entier ne reconnaîtront jamais – jamais, jamais, jamais – le territoire que la Russie a illégalement annexé, que ce soit en 2014 ou plus récemment, dans le cadre de son agression illégale et maintenant brutale contre l’Ukraine. », a ajouté M. Price.