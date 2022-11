Les États-Unis voient le choc de la Coupe du monde contre les Pays-Bas comme une “énorme opportunité”

AL THUMAMA, Qatar – Tyler Adams a déclaré que les États-Unis apprécieraient leur affrontement des huitièmes de finale de la Coupe du monde contre les Pays-Bas après qu’une victoire 1-0 sur l’Iran a assuré la place des Américains en huitièmes de finale au Qatar.

Le but de Christian Pulisic en première mi-temps a été suffisant pour donner la victoire aux États-Unis dans un affrontement tendu contre l’Iran mardi.

Le résultat signifiait que les États-Unis terminaient deuxième du groupe B, organisant un affrontement avec les vainqueurs du groupe A, les Pays-Bas, pour avoir la chance d’atteindre les quarts de finale pour la deuxième fois seulement dans l’ère moderne du tournoi.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

“Une énorme opportunité pour nous. Ce sera un match incroyable”, a déclaré le capitaine américain Tyler Adams.

“Je pense que nous avons évidemment joué contre une bonne concurrence ici. Comme l’Angleterre, les Pays-Bas pourraient être un autre favori pour remporter la Coupe du monde. Ils ont très bien réussi, comment ils ont traversé leur phase de groupes du tournoi jusqu’à présent.”

Les États-Unis ont atteint la phase à élimination directe de la Coupe du monde pour la cinquième fois depuis 1994. Patrick T. Fallon / AFP) (Photo de PATRICK T. FALLON/AFP via Getty Images

Les deux équipes n’ont pas réussi à se qualifier pour le tournoi en Russie il y a quatre ans, avant lequel les Pays-Bas avaient terminé deuxième (2010) et troisième (2014). Les États-Unis ont atteint les huitièmes de finale en 2010 et 2014 – perdant face au Ghana et à la Belgique – et se sont qualifiés pour la dernière fois en quarts de finale en 2002, lorsqu’ils ont battu le Mexique, 2-0, pour y arriver.

“[The Netherlands has] des joueurs incroyables”, a déclaré Adams. “Nous allons devoir être prêts pour ce match, mais je pense qu’en ce moment, nous apprécions ce moment, avons un temps d’arrêt pour se détendre et récupérer maintenant notre concentration mentale. Les entraîneurs établiront un plan de match. Il est temps pour nous d’exécuter.”

– Carlisle : la blessure de Pulisic s’ajoute aux inquiétudes des attaquants américains

L’Angleterre (7 points) s’est qualifiée première du groupe B avec une victoire 3-0 contre le Pays de Galles. Les États-Unis ont terminé deuxième (5), l’Iran troisième (3) et le Pays de Galles quatrième (1). L’Angleterre affrontera le Sénégal de l’autre côté du tableau.

“Dans cette compétition, cette année en particulier, il n’est pas facile de gagner un match”, a déclaré le défenseur central américain Tim Ream. “Nous devons vraiment être fiers de nous pour avoir pu y parvenir. Nous devons profiter du moment et puis évidemment il y a un si grand revirement, alors nous devons y penser.”

La préoccupation immédiate des États-Unis concernera la santé de Pulisic. L’ailier vedette de Chelsea a subi une blessure à l’abdomen sur son but vainqueur et est parti à l’hôpital pour des scans, selon un porte-parole de US Soccer.

“Prier pour lui, en espérant que tout va bien”, a déclaré Adams. “Il s’accrochera. Je sais qu’il fera tout pour jouer au prochain match.”

Quoi qu’il en soit, les États-Unis auront les mains pleines contre une équipe néerlandaise talentueuse, même s’il y a des raisons d’être optimiste. Malgré leur victoire dans le groupe, les Pays-Bas ont connu des difficultés offensives contre l’Uruguay et le Sénégal avant de passer devant le Qatar lors de la 3e journée.

“Je dis toujours que c’est nous contre le monde”, a déclaré l’ailier américain Tim Weah. “Personne ne croyait que les États-Unis pouvaient jouer un bon football.”