Les États-Unis voient la Chine comploter des “provocations” militaires

Un responsable de la Maison Blanche a suggéré que Pékin pourrait encore aggraver les tensions concernant la possible visite de Nancy Pelosi à Taïwan

L’administration du président Joe Biden a averti que la Chine était sur le point d’attiser les tensions géopolitiques autour de Taïwan, peut-être par le biais de l’armée “provocation” augmentant le risque d’une escalade involontaire dans la querelle de Pékin avec Washington au sujet d’une éventuelle visite de la présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi, sur l’île autonome.

“La Chine semble se positionner pour potentiellement prendre de nouvelles mesures dans les prochains jours et peut-être sur des horizons temporels plus longs”, Le porte-parole du Conseil de sécurité nationale des États-Unis, John Kirby, a déclaré aux journalistes lundi. “Ces mesures potentielles de la Chine pourraient inclure des provocations militaires, telles que des tirs de missiles dans le détroit de Taiwan ou autour de Taiwan, des opérations qui enfreignent les normes historiques telles que l’entrée aérienne à grande échelle dans la zone d’identification de la défense aérienne de Taiwan. . . des activités aériennes ou navales qui franchissent la ligne médiane et des exercices militaires qui pourraient être très médiatisés.

Kirby a fait ses commentaires après que Reuters, CNN et d’autres médias ont annoncé que Pelosi se rendrait à Taïwan, au mépris des avertissements de la Chine concernant une éventuelle réponse militaire. Le démocrate californien devrait arriver mardi à Taipei dans le cadre d’un voyage en cinq étapes à travers l’Asie-Pacifique qui a débuté ce week-end.

Pékin a averti à plusieurs reprises qu’une telle visite nuirait à ses relations avec Washington et violerait la politique américaine. “Une Chine” politique de reconnaissance de la revendication de souveraineté du continent sur Taïwan, qu’il considère comme une province séparatiste. Kirby a souligné à plusieurs reprises que l’administration de Biden n’avait aucun contrôle sur l’éventuelle visite de Pelosi, étant donné que le Congrès est une branche indépendante du gouvernement et que son voyage ne refléterait aucun changement dans la politique américaine.

“Le président a le droit de se rendre à Taïwan, et le président de la Chambre s’est rendu à Taïwan sans incident”, a déclaré Kirby, faisant allusion à un voyage de Newt Gingrich en 1997. Il ajouta, “Rien n’a changé dans notre politique d’une seule Chine… Nous avons dit que nous ne soutenions pas l’indépendance de Taïwan, et nous avons dit que nous nous attendions à ce que les différends entre les deux rives soient résolus par des moyens pacifiques.”

Cette position a été réitérée lorsque Biden s’est entretenu par téléphone avec le président chinois Xi Jinping, a déclaré Kirby. “Il n’y a aucune raison pour Pékin de transformer une visite potentielle conforme à la politique américaine de longue date en une sorte de crise ou de conflit, ou de l’utiliser comme prétexte pour augmenter l’activité militaire agressive dans ou autour du détroit de Taiwan.”

Il a déclaré que toute autre mesure prise par la Chine pour exploiter la controverse Pelosi se poursuivrait “concernant les lignes de tendance que nous avons observées ces dernières années, mais certaines pourraient être d’une portée et d’une échelle différentes.”

La critique de la Maison Blanche des prétendues provocations chinoises est ironique, étant donné que Pékin a accusé à plusieurs reprises les États-Unis d’ingérence provocatrice à Taïwan et ailleurs dans le monde. Un groupe de frappe de la marine américaine, dirigé par le porte-avions USS Ronald Reagan, pourrait se diriger vers les eaux chinoises au milieu des dernières tensions avec Pékin, a suggéré lundi un rapport chinois.

Lorsqu’on lui a demandé si le voyage de Pelosi pouvait la mettre en danger, elle ou le peuple taïwanais, Kirby a déclaré que les États-Unis “Assurez-vous qu’elle a une visite sûre et sécurisée.” Il a déclaré que même si Washington ne s’attend pas à une attaque directe, les menaces et provocations chinoises pourraient déclencher un conflit.

“Cela augmente le risque d’erreur de calcul, ce qui pourrait entraîner des conséquences imprévues”, dit Kirby. Il ajouta, “Nous et les pays du monde entier pensons que l’escalade ne sert personne. Les actions de Pékin pourraient avoir des conséquences imprévues qui ne font qu’aggraver les tensions. En attendant, nos actions ne sont pas menaçantes et elles n’innovent pas.

“Rien sur cette visite potentielle. . . changerait le statu quo, et le monde devrait rejeter tout effort de la RPC pour l’utiliser à cette fin. Nous n’allons pas mordre à l’hameçon ni nous livrer à des bruits de sabre. En même temps, nous ne serons pas intimidés. Nous continuerons à opérer dans les mers et les cieux du Pacifique occidental comme nous l’avons fait pendant des décennies.