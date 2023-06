Les États-Unis visent l’histoire à la Coupe du monde U-20 : « Nous croyons tous que nous pouvons tout gagner »

Doug McIntyre Journaliste de football

L’équipe nationale masculine des moins de 20 ans des États-Unis a mis fin à une longue série d’échecs l’an dernier, en qualifiant les Américains pour les Jeux olympiques pour la première fois depuis 2008.

Dimanche lors de la Coupe du Monde U-20 de la FIFA en Argentine, ce jeune USMNT a la chance d’effacer une autre distinction douteuse : Avec une victoire sur l’Uruguay (17 h HE, FS2), l’équipe de Mikey Varas peut devenir la première entrée américaine à atteindre la demi-finale d’un championnat du monde masculin en près de 23 ans.

Sur la base des performances jusqu’à présent, il y a de nombreuses raisons de croire que ce sont les Américains pour le faire. Les États-Unis ont une fiche parfaite de 4-0 après avoir battu la Nouvelle-Zélande mardi pour atteindre les huit derniers. Ils ont marqué 10 buts au cours de ces quatre matchs, tandis que le gardien de la puce bleue Gaga Slonina n’en a encaissé aucun de l’autre côté. Et les États-Unis ont roulé sans peut-être leur meilleur joueur offensif, Paxten Aaronson, qui a joué dans le championnat de la CONCACAF l’été dernier mais dont le club de Bundesliga Eintracht Francfort a besoin avant la finale de la Coupe d’Allemagne de samedi.

Contre l’Uruguay, les États-Unis auront également deux jours de repos supplémentaires. Le premier n’a que 72 heures pour se remettre de l’épuisante victoire 1-0 de jeudi contre la Gambie, qui a vu l’attaquant partant Luciano Rodríguez recevoir un carton rouge en première mi-temps. (Rodríguez sera suspendu pour la demi-finale.) Pendant ce temps, les joueurs de Varas ont plus de cinq jours entre les matchs.

« Repos plus long, repos plus court, à la fin de la journée, vous devez être capable de faire de courts revirements à un moment ou à un autre », a déclaré Varas, qui ne veut sûrement pas donner aux Uruguayens de matériel de tableau d’affichage. « Nous allons simplement nous concentrer sur le fait de bien voyager, de récupérer nos corps et de garder les garçons au frais. »

Et évidemment, le but ultime n’est pas simplement d’atteindre le dernier carré.

« Nous voulons aller en finale, bien sûr », a déclaré le meneur de jeu Diego Luna à FOX Sports plus tôt cette semaine. « Nous pensons tous que nous pouvons tout gagner », a déclaré son compatriote Jack McGlynn quelques jours auparavant.

Une équipe masculine américaine n’a jamais hissé une Coupe du monde à aucun niveau d’âge. Mais alors que les hommes seniors ont encore un long chemin à parcourir avant de devenir une véritable menace de trophée cohérente, aspirer aux titres mondiaux est une proposition plus réaliste pour les équipes de jeunes.

Le Mexique, le plus grand rival des Américains, a remporté deux Coupes du monde U17 et une médaille d’or olympique avec son équipe des moins de 23 ans au cours de ce siècle. L’Ukraine a remporté la dernière Coupe du monde U-20. En 2015, les États-Unis ont été éliminés par l’éventuel champion Serbie.

Cela a marqué la première de quatre apparitions consécutives en quart de finale pour les États-Unis à cet événement. Tous les quatre se sont soldés par une défaite. Seule une poignée d’équipes américaines ont progressé sur la scène mondiale. L’équipe senior a atteint les demi-finales de la première Coupe du monde en 1930, mais n’y est pas retournée depuis. Les U-20 ont atteint les quatre derniers en 1989. Lors de la Coupe du monde U17 1999, Landon Donovan et DaMarcus Beasley ont mené les États-Unis à une quatrième place. Les U-23 (plus les trois ajouts excédentaires auxquels tous les participants sont autorisés) ont égalé l’exploit aux Jeux olympiques de 2000.

C’est ça.

Cette équipe peut-elle faire mieux ? Il a joué avec joie et but jusqu’à présent. Même sans Aaronson et quelques autres habitués du club, ils sont bourrés de talent; Slonina est l’un des quatre membres de la formation qui ont déjà été sélectionnés au plus haut niveau international. Ils ont défendu comme des fous, à la fois en tant qu’unité et dans des duels individuels. Ils n’ont pas été parfaits, mais l’optimisme selon lequel ils sont capables de quelque chose de spécial n’est pas injustifié.

« S’il y a quelque chose que nous pouvons améliorer, nous voulons bien sûr être plus efficaces avec le [scoring] chances que nous obtenons », a déclaré Varas. « Je sais que l’efficacité viendra. »

C’est peut-être nécessaire si les Américains veulent progresser. Les jeunes actuellement en compétition en Argentine savent ce qui est en jeu contre La Celeste. Malgré leur jeune âge, ils semblent comprendre à quel point des opportunités comme celle qu’ils ont méritée se présentent rarement.

« Tout est concentré sur dimanche », a déclaré Luna. « Le groupe a réalisé des performances incroyables, ne laissant pas de buts et marquant des buts.

« Je pense que c’est comme ça que les gens gagnent des tournois, n’est-ce pas? »

Doug McIntyre est un écrivain de football pour FOX Sports. Avant de rejoindre FOX Sports en 2021, il était rédacteur chez ESPN et Yahoo Sports et il a couvert les équipes nationales masculines et féminines des États-Unis lors de plusieurs Coupes du Monde de la FIFA. Suivez-le sur Twitter @ ParDougMcIntyre .

Tendance HOMME ÉTATS-UNIS