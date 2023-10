Les États-Unis visent les entreprises et les dirigeants chinois à propos de la chaîne d’approvisionnement du fentanyl | Actualités sur les drogues

Les autorités américaines ont engagé des poursuites et des sanctions contre des entreprises et des dirigeants chinois qui prétendent fournir des produits chimiques utilisés pour produire du fentanyl.

Les États-Unis ont imposé des sanctions et lancé des actes d’accusation contre des dizaines d’entreprises et d’individus chinois qui, selon eux, sont impliqués dans le commerce illégal du fentanyl, une drogue hautement addictive.

Les accusations et sanctions, portées mardi par les bureaux du procureur américain en Floride et le département fédéral du Trésor, ont été fermement condamnées par la Chine.

Les responsables américains ont décrit leurs actions, qui incluent des accusations contre des entreprises et des dirigeants chinois accusés de faire de la publicité, de fabriquer et de distribuer des précurseurs chimiques pour des opioïdes synthétiques tels que le fentanyl, comme le dernier effort dans leur lutte contre la crise des surdoses la plus meurtrière de l’histoire des États-Unis.

« Nous sommes ici aujourd’hui pour délivrer un message au nom du gouvernement des États-Unis. Nous savons qui est responsable de l’empoisonnement du peuple américain avec du fentanyl », a déclaré le procureur général américain Merrick Garland aux journalistes.

« Nous savons que cette chaîne d’approvisionnement mondiale en fentanyl, qui se termine par la mort d’Américains, commence souvent par les entreprises chimiques en Chine », a-t-il déclaré.

Le ministère de la Justice annonce huit actes d’accusation contre des entreprises et des employés de fabrication de produits chimiques basés en Chinehttps://t.co/WHEEJTEDSk – Ministère de la Justice (@TheJusticeDept) 3 octobre 2023

Les procureurs ont accusé certaines entreprises chinoises de fabrication de produits chimiques d’utiliser de fausses étiquettes et d’autres mécanismes lors de l’expédition de substances illégales vers les États-Unis pour éviter d’être détectées. D’autres expéditions ont été destinées au puissant cartel mexicain de la drogue de Sinaloa, ont indiqué les procureurs.

Liu Pengyu, porte-parole de l’ambassade de Chine à Washington, DC, a déclaré que le gouvernement chinois avait adopté une position ferme sur la lutte contre les stupéfiants et a accusé les États-Unis de « faire de la Chine un bouc émissaire » et de saper la coopération antidrogue sino-américaine.

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken, lors de sa visite en Chine en juin, a déclaré avoir clairement souligné la nécessité pour Washington d’une plus grande coopération de la part de Pékin pour endiguer le flux de fentanyl. Les deux parties étaient convenues d’envisager la création d’un groupe de travail sur la question.

L’annonce des sanctions et des inculpations mardi est intervenue la veille du voyage du procureur général Garland et d’autres hauts responsables au Mexique, où le trafic de fentanyl devrait être un sujet de discussion majeur.

Le fentanyl est le nouveau défi dans la lutte des États-Unis contre la crise des opioïdes qui dure depuis des décennies.

Plus de 100 000 personnes sont mortes par surdose de drogue aux États-Unis en 2022, selon les données des Centers for Disease Control (CDC) des États-Unis, y compris environ 82 998 décès par surdose de drogues liés aux opioïdes.

En plus d’inculper huit entreprises, le ministère américain de la Justice a également inculpé mardi 12 dirigeants d’entreprises pour leur rôle présumé dans le trafic de drogue.

Dans le cadre d’une action coordonnée, le département du Trésor a annoncé des sanctions contre 28 personnes et entreprises – principalement en Chine mais aussi au Canada.

Les sanctions les couperont du système financier américain et interdiront à quiconque aux États-Unis de faire affaire avec eux.

Aucune des personnes inculpées n’a été arrêtée, mais Garland a déclaré que les procureurs avaient l’intention de « traduire chacun de ces accusés en justice ».