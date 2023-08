Les États-Unis visent le Kremlin à propos du sommet Russie-Afrique : « Aucun engagement significatif »

JOHANNESBURG- Les États-Unis ont critiqué le Kremlin à propos du sommet Russie-Afrique de cette semaine. Un porte-parole du département d’État a déclaré à Fox News Digital que les États-Unis s’attendent à ce que le sommet soit « plus axé sur la messagerie que sur le fond ».

Le porte-parole a ajouté : « Nous n’avons aucune indication que la Russie prenne des engagements significatifs lors du Sommet, ni que la Russie ait l’intention de donner suite à ces engagements ».

Les analystes disent que la Russie envoie à l’Afrique des signaux contradictoires – à la fois en donnant et en retirant. Le dirigeant kenyan n’a pas assisté au sommet, après que la Russie a mis fin à l’autorisation d’exporter du grain ukrainien. « La décision de la Russie de se retirer de l’initiative Black Sea Grain est un coup dans le dos (sic) pour la sécurité alimentaire mondiale », a tweeté Korir Sing’Oei, secrétaire principal des Affaires étrangères du Kenya.

POUTINE EXAMINANT «ATTENTIVEMENT» LES INITIATIVES AFRICAINES POUR LES ACCORDS DE PAIX RUSSO-UKRAINIENS

Les drones du Kremlin ont également bombardé des silos à grains ukrainiens, détruisant 60 000 tonnes de céréales, ont indiqué des responsables. Tous sourient au sommet cependant, alors que le président russe, Vladimir Poutine, a offert des céréales gratuites à six des pays les plus pauvres d’Afrique et a parlé d’allégement de la dette. Mais les navires céréaliers russes n’ont pas encore mis les voiles. « Ces sommets sont longs sur les promesses et courts sur la livraison », a déclaré Steven Gruzd, chef du projet Afrique-Russie à l’Institut sud-africain des affaires internationales, à Fox News Digital.

Se référant aux multiples promesses faites par la Russie lors du dernier sommet avec l’Afrique, Gruzd a ajouté que « peu de choses se sont matérialisées sous forme d’accords depuis 2019 ».

Cameron Hudson l’a dit encore plus fort : « La Russie a fait de grandes promesses lors du dernier sommet mais n’a tenu aucune d’entre elles. Hudson, associé principal du programme Afrique du Centre d’études stratégiques et internationales, a ajouté : « En particulier, les promesses d’augmentation du commerce et des investissements ne se sont jamais concrétisées ».

Le département d’État a indiqué à Fox News Digital que 46 dirigeants africains se sont rendus à Washington pour le sommet États-Unis-Afrique de décembre dernier, alors que seuls 17 chefs d’État se sont présentés à Saint-Pétersbourg pour l’événement Russie-Afrique. C’est moins de la moitié du nombre de dirigeants qui ont assisté au sommet de 2019 organisé par le Kremlin.

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a métaphoriquement tenu une arme à feu dans une main et une colombe dans l’autre lors du sommet, discutant avec le Kremlin de liens militaires plus étroits et menant une initiative de paix africaine pour l’Ukraine avec le président Poutine.

Ce n’est rien d’autre qu’un battage médiatique hypocrite, a déclaré Emma Louise Powell, ministre fantôme des relations internationales de l’Alliance démocratique, principal parti d’opposition sud-africain, à Fox News Digital. « L’Afrique du Sud ne peut pas s’engager à coopérer militairement et en matière de sécurité avec la Russie comme l’a fait notre président cette semaine, tout en tentant de négocier la fin de la guerre. Ce n’est pas de la neutralité, c’est de l’hypocrisie. »

LES LÉGISLATIFS AMÉRICAINS EXHORTENT BIDEN À PUNIR L’AFRIQUE DU SUD POUR SOUTENIR L’INVASION DE L’UKRAINE PAR LA RUSSIE

Alors, pourquoi les pays africains aiment-ils se rapprocher de Poutine, irritant à la fois les États-Unis et l’Europe ? « De nombreux pays africains voient une hégémonie américaine dans un monde unipolaire ou peut-être bipolaire, avec la Chine », a commenté Hudson du SCRS. « C’est un sentiment largement répandu parmi les nations africaines qu’elles sont plus autonomes et mieux loties dans un monde multipolaire où elles ne peuvent pas être dictées par les grandes puissances, mais plutôt où elles peuvent choisir leur partenariat en fonction des conditions qui leur sont les plus avantageuses. « , a déclaré Hudson, qui était auparavant directeur des affaires africaines au Conseil de sécurité nationale.

Beaucoup disent que les pays africains jouent un jeu dangereux – très probablement avec de vraies balles réelles. En mai, l’ambassadeur américain en Afrique du Sud, Reuben Brigety, a annoncé qu’il était « confiant » que ce pays africain avait fourni des armes au Kremlin, lorsqu’un cargo russe sanctionné, le Lady R, a accosté sur une base navale près du Cap. Le président sud-africain Ramaphosa a écrit cette semaine dans son bulletin d’information régulier qu’une enquête sur ce qui se trouvait à bord du navire était en cours, mais n’a donné aucun autre détail.

Cependant, l’incident au petit chantier naval de Simon’s Town a eu lieu il y a sept mois. En conséquence, l’Afrique du Sud est accusée de dissimulation pour protéger la Russie. Lorsqu’il a été approché cette semaine, un porte-parole du département d’État a déclaré à Fox News Digital : « Le gouvernement américain a partagé des informations concernant le Lady R et sa présence en Afrique du Sud début décembre 2022 ».

Le ministre sud-africain de la Défense, Thandi Modise, a même fait une blague sur la situation, mentionnant un chewing-gum local populaire, Chappies. S’exprimant au Parlement, Modise a déclaré: « Nous n’avons pas envoyé de f * k * l (Afrikaans pour rien) en Russie, pas même un morceau de Chappies. »

D’autres ne voient pas la situation comme drôle. Du tout.

Le sénateur Jim Risch, R-Idaho., membre éminent de la commission sénatoriale des relations étrangères, a déclaré à Fox News Digital cette semaine : « L’Afrique du Sud accepte volontiers les préférences commerciales et l’aide au développement des États-Unis, alors qu’elle permet des échanges d’armes apparemment corrompus avec un État agresseur. responsable du massacre du peuple ukrainien. »

La ministre sud-africaine des Affaires étrangères fantôme, Emma Louise Powell, a fustigé : « Cacher ce rapport à la vue du public privera le peuple sud-africain de l’opportunité de tenir les responsables de cette crise diplomatique responsables.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Les analystes disent que de nombreuses voix puissantes sur la Colline sont de plus en plus irritées par la proximité de l’Afrique du Sud avec le Kremlin et se demandent s’il est temps que les accords d’importation en franchise de droits tels que la loi sur la croissance et les opportunités en Afrique (AGOA) soient interrompus. par Washington. « L’administration Biden devrait utiliser les autorités existantes pour réévaluer la portée et l’ampleur de notre engagement actuel avec le gouvernement sud-africain, y compris sa participation à l’AGOA », a ajouté le sénateur Risch.