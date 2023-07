Les États-Unis visent des buts et la première place de la finale de la phase de groupes de la Gold Cup

CHARLOTTE, Caroline du Nord – En route vers le dernier match de la phase de groupes de la Gold Cup contre Trinité-et-Tobago, l’équipe nationale masculine des États-Unis est convaincue qu’elle peut conserver sa place au sommet du groupe A.

Les États-Unis sont à égalité avec la Jamaïque avec quatre points, mais détiennent une avance de trois buts au différentiel de buts. Si les États-Unis remportent le groupe, ils seraient placés du côté opposé au Mexique dans la tranche des huitièmes de finale. Si les États-Unis terminent deuxièmes, ils organisent un possible match de demi-finale contre leurs plus féroces ennemis.

« Nous comprenons qu’il y aura un œil sur le différentiel de buts, mais nous sommes convaincus que si nous jouons notre style et que nous restons agressifs et pressants et dominants avec le ballon, nous pourrons marquer les buts et obtenir le résultat dont nous avons besoin », a déclaré l’entraîneur par intérim des États-Unis, BJ Callaghan.

Les Américains ont besoin d’au moins un match nul contre Trinité-et-Tobago au Bank of America Stadium, domicile des Carolina Panthers de la NFL et du Charlotte FC de la MLS, pour être sûrs de disputer la phase à élimination directe de la compétition. Jamaïque et. Saint-Kitts-et-Nevis débutera en même temps, à 19 h HE.

« Nous aurons clairement un groupe de personnes qui regarderont l’autre match pour nous donner des mises à jour si nécessaire », a déclaré Callaghan.

Les États-Unis seront probablement privés de l’ailier Jordan Morris et du milieu de terrain Alan Soñora. Morris n’a pas repris l’entraînement en équipe depuis qu’il a subi une légère blessure au genou lors du premier match nul 1-1 contre la Jamaïque, tandis que Sonora s’est tendu les ischio-jambiers lors de la défaite 6-0 de Saint-Kitts-et-Nevis mercredi et ne s’est pas entraîné depuis.

S’il est déterminé qu’aucun joueur n’est en mesure de contribuer aux huitièmes de finale, Callaghan a déclaré qu’il envisagerait de faire venir des joueurs de remplacement, mais cette décision ne sera prise qu’après le match de dimanche.

Trinité-et-Tobago a ouvert le tournoi avec une victoire 3-0 contre Saint-Kitts-et-Nevis avant de s’incliner 4-1 contre la Jamaïque.

« Personne ne s’attendait à ce que nous sortions du groupe, personne », a déclaré l’entraîneur de T&T Angus Eve. « Parce que les deux équipes que nous affrontons dans le groupe sont mieux classées que nous, ont des joueurs de meilleure qualité que nous. Donc, tout ce que nous faisons est un bonus dans ce groupe. »