Les États-Unis visent à sanctionner les déboiseurs brésiliens, ajoutant du mordant à la lutte contre le changement climatique

Les États-Unis veulent réprimer les criminels environnementaux responsables de la déforestation en Amazonie en utilisant des sanctions.

La déforestation au Brésil a atteint un sommet en 15 ans sous le président sortant Jair Bolsonaro – qui avait annulé les protections environnementales.

Le président entrant Luiz Inacio Lula da Silva s’est engagé à mettre fin à la déforestation.

Pour plus d’actualités financières, rendez-vous sur La première page de News24 Business.

Les États-Unis cherchent à sévir contre les criminels environnementaux responsables de la déforestation croissante en Amazonie brésilienne, en utilisant des sanctions telles que les sanctions Magnitsky pour lutter plus agressivement contre le changement climatique, ont déclaré à Reuters des sources et des responsables américains.

Le plan représente un changement majeur dans la stratégie de Washington pour lutter contre le réchauffement climatique, ajoutant la morsure des sanctions directes à sa boîte à outils d’incitations fiscales, de coups de pouce diplomatiques et d’accords multilatéraux complexes et lents.

La déforestation au Brésil a atteint un sommet en 15 ans sous le président sortant Jair Bolsonaro, qui a annulé les protections environnementales et poussé à davantage d’exploitation minière et d’agriculture commerciale en Amazonie, un tampon crucial contre le changement climatique.

Le président élu de gauche Luiz Inacio Lula da Silva prendra ses fonctions le 1er janvier et s’est déjà engagé à mettre fin à la déforestation lors du sommet sur le climat COP27 en Égypte la semaine dernière. Lors de conversations avec des responsables américains, Lula et ses alliés ont souligné qu’il se concentrait sur la lutte contre le changement climatique.

Pourtant, il y a encore des points d’interrogation sur la façon dont il voit le plan, qui en est à ses débuts. Lula pense que Washington a aidé les procureurs brésiliens à l’emprisonner pour corruption et s’est souvent frotté au bras long des forces de l’ordre américaines.

LIRE | La France soutient la proposition de Lula d’organiser une conférence sur le climat en Amazonie

Les sanctions de Magnitsky visent à punir les personnes accusées de corruption ou de permettre des violations des droits de l’homme. Ils gèleraient tous les actifs américains et empêcheraient tous les Américains et les entreprises américaines de traiter avec des individus ou entités sanctionnés.

Le département du Trésor américain, qui est responsable des sanctions Magnitsky, a refusé de commenter. Ni le bureau de Bolsonaro ni le ministère brésilien de la Justice n’ont répondu aux demandes de commentaires. L’équipe de transition de Lula n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Le plan américain a commencé à prendre forme en juin, lors du Sommet des Amériques à Los Angeles, lorsque les États-Unis et le Brésil ont annoncé un groupe de travail conjoint pour lutter contre la déforestation illégale dans la forêt amazonienne, a déclaré une source américaine travaillant sur le plan.

Bulletin Hebdomadaire Avenir climatique hebdomadaire Un tour d’horizon des défis et opportunités de la crise climatique, telle qu’elle change le monde que nous connaissons. S’inscrire

L’un des objectifs du groupe de travail est de “dissuader l’utilisation du système financier international en association avec des activités illégales avec des produits forestiers”, selon un communiqué du département d’État américain à l’époque.

En termes plus précis, un responsable américain distinct connaissant le plan a déclaré à Reuters que Washington cherche à pénaliser les principaux déboiseurs et les auteurs d’autres crimes environnementaux tels que l’extraction illégale d’or.

Les responsables américains au Brésil et aux États-Unis ont déjà commencé le processus d’identification et d’enquête sur des cibles spécifiques, a indiqué la source, avec des sanctions potentielles allant des listes noires de visa aux sanctions mondiales de Magnitsky.

On ne sait pas quand ou si les États-Unis pourraient sanctionner des cibles spécifiques, car les enquêtes peuvent prendre un certain temps.

Cibler les criminels environnementaux avec les sanctions Global Magnitsky est inhabituel mais pas sans précédent.

En 2019, le Trésor a désigné Try Pheap, un magnat cambodgien et responsable du parti au pouvoir, pour avoir créé un consortium d’exploitation forestière illégale à grande échelle en collusion avec des responsables.

Le département du Trésor travaille sur le plan avec le Bureau des affaires économiques et commerciales du Département d’État et le Bureau des océans et des affaires environnementales et scientifiques internationales, a indiqué la source.

Lors d’une visite au Brésil en août, Brian Nelson, sous-secrétaire du Trésor chargé du terrorisme et du renseignement financier, a déclaré que la réunion du Sommet des Amériques de juin avait donné lieu à des conversations ultérieures avec le Brésil sur la manière de “gérer le défi auquel nous sommes tous confrontés autour du changement climatique”. “

“Certes, les crimes environnementaux en sont une caractéristique importante dans notre perspective”, a déclaré Nelson lors d’une réunion avec des journalistes, mentionnant “la déforestation de l’Amazonie”.

Lors de sa visite en août, Nelson a également rencontré des groupes de la société civile à Sao Paulo pour discuter de la criminalité environnementale “et de son lien avec le crime organisé et la corruption publique”, selon un communiqué du Trésor de l’époque.