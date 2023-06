Les États-Unis visent à rejoindre l’organisation scientifique et éducative de l’ONU pour repousser la Chine

WASHINGTON (AP) – L’administration Biden a déclaré que les États-Unis rejoindraient l’organisation éducative et scientifique de l’ONU après une absence de cinq ans qui a commencé alors que Donald Trump était président.

Le département d’État a déclaré qu’il avait remis une lettre demandant sa réadmission à l’organisme basé à Paris, connu sous le nom d’UNESCO, à la fin de la semaine dernière. La lettre du 8 juin du secrétaire d’État adjoint à la gestion, Richard Verma, proposait « un plan pour que les États-Unis rejoignent l’organisation », a indiqué le département.

« Une telle action nécessiterait l’accord des membres actuels de l’UNESCO, et nous croyons comprendre que la direction de l’UNESCO transmettra notre proposition aux membres dans les prochains jours », a déclaré le département dans un communiqué.

Les détails de la proposition n’étaient pas immédiatement clairs. Les États-Unis doivent une somme d’argent importante à l’organisation pour les arriérés de paiement des cotisations. Mais plus tôt cette année, l’administration a réservé 150 millions de dollars dans son plan budgétaire actuel pour payer un retour à l’UNESCO.

Les États-Unis et l’UNESCO ont eu une relation turbulente au cours des quatre dernières décennies après s’être disputés principalement sur des questions idéologiques pendant la guerre froide et le conflit israélo-palestinien plus récemment.

L’ancien président Ronald Reagan a retiré les États-Unis de l’UNESCO en 1983, mais l’ancien président George W. Bush les a rejoints en 2002. Trump a retiré les États-Unis de l’agence en 2017, invoquant son prétendu parti pris anti-israélien. Israël a annoncé son retrait au même moment et les retraits ont pris effet en janvier 2018.

L’administration Biden a déclaré lors de sa prise de fonction qu’elle avait l’intention de rejoindre l’UNESCO. Et, en mars, lors de la présentation du budget de l’exercice suivant, le sous-secrétaire d’État à la gestion, John Bass, a déclaré que l’administration estimait que rejoindre l’UNESCO aiderait les États-Unis dans leur rivalité mondiale avec la Chine, qui a investi des sommes importantes dans les organisations des Nations Unies. .

Rejoindre l’UNESCO « nous aidera à faire face à un coût d’opportunité clé que notre absence crée dans notre concurrence mondiale avec la Chine », a-t-il déclaré.

« Si nous sommes vraiment sérieux au sujet de la concurrence de l’ère numérique avec la Chine, de mon point de vue, dans un ensemble d’intérêts lucides, nous ne pouvons plus nous permettre d’être absents de l’un des forums clés dans lesquels les normes en matière d’éducation pour la science et la technologie sont fixés », a déclaré Bass.

« Et il existe un certain nombre d’autres exemples dans cet espace de la mission de l’UNESCO où notre absence est remarquée et où elle sape notre capacité à être aussi efficaces dans la promotion de notre vision d’un monde libre », a-t-il déclaré.

La rédactrice d’Associated Press Angela Charlton à Paris a contribué à ce rapport.

Matthew Lee, l’Associated Press