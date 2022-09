Les États-Unis visent à préserver la “dictature” pendant que l’Europe est sacrifiée

Le président russe Vladimir Poutine a déclaré que l’Occident était réticent à reconnaître les “changements tectoniques irréversibles” dans les relations internationales et que la région Asie-Pacifique est devenue un pôle d’attraction pour les ressources humaines, les capitaux et les capacités de production.

On pense généralement que la Russie a été surprise par la réponse affirmée et unifiée de l’Occident contre son invasion non provoquée de l’Ukraine, qui a commencé en février, avec un nombre toujours croissant de sanctions contre l’économie russe et le personnel et les entreprises liées à la Kremlin.

L’UE tente d’éliminer progressivement les importations d’énergie, en particulier de gaz naturel, en provenance de Russie – une décision qui intervient à un moment délicat pour le bloc alors qu’il fait face à une inflation galopante et à une crise du coût de la vie.

Sans surprise, Moscou a vu d’un mauvais œil les sanctions et a cherché à contourner les conséquences économiques néfastes de celles-ci en se tournant vers ses alliés en Asie pour vendre son pétrole.