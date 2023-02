Les États-Unis visent à freiner les investissements en Chine en raison de problèmes de sécurité

D’autres disent que la Chine a accès à de nombreuses autres sources de financement dans le monde et que couper l’accès empêcherait les entreprises américaines de bénéficier des innovations chinoises.

“Obtenir les détails exacts sur le filtrage des investissements sortants est plus facile à dire qu’à faire”, a déclaré Rory Murphy, vice-président des affaires gouvernementales pour le US-China Business Council. “Ce sont des secteurs techniques et compliqués, et les détails sont critiques.”

Il a ajouté que son groupe voulait “aider les décideurs politiques à atteindre leurs objectifs de sécurité nationale sans aller trop loin et sans désavantager les entreprises américaines”.

Les sociétés d’investissement telles que Blackstone, KKR, Sequoia, Carlyle Group, Bain Capital, Silver Lake, General Atlantic et Warburg Pincus ont toutes une exposition notable à la Chine. Selon le suivi de Rhodium Group, une société de recherche axée sur la Chine, les investisseurs américains ont effectué environ 3 000 transactions par an en Chine, y compris des investissements directs étrangers et des transactions de capital-risque, dont environ 500 sont évaluées à plus de 1 $. million.

Bill Ford, le directeur général de General Atlantic, une société d’investissement, a exprimé son point de vue sur une éventuelle réglementation directement avec la secrétaire au Commerce Gina Raimondo, a déclaré une personne proche du dossier.

General Atlantic affirme avoir investi près de 7 milliards de dollars en Chine depuis 2000 avec plus de 34 sociétés de portefeuille dans le pays. L’un de ses investissements les plus médiatisés là-bas, ByteDance, la société mère de TikTok, s’est retrouvée dans le collimateur du débat sur la manière de gérer les relations financières américano-chinoises.

Selon la manière dont il sera mis en œuvre, ce nouvel outil pourrait modifier fondamentalement la relation financière du pays avec la Chine, l’un des principaux partenaires commerciaux des États-Unis mais aussi un principal rival géopolitique.