Les États-Unis visent à contraindre la Chine en façonnant l’environnement autour d’elle, déclare Blinken

Les déclarations de la Chine avant et pendant l’invasion de l’Ukraine par la Russie ont encore clarifié pour les responsables américains et européens les difficultés à s’engager avec Pékin. Le 4 février, deux semaines avant l’invasion, le président Vladimir V. Poutine a rencontré le président Xi Jinping à Pékin alors que leurs deux gouvernements publiaient une déclaration de 5 000 mots annonçant un partenariat «sans limites» visant à s’opposer aux systèmes diplomatique et économique internationaux. supervisé par les États-Unis et leurs alliés. Depuis le début de la guerre, le gouvernement chinois a apporté un soutien diplomatique fort à la Russie en réitérant les critiques de M. Poutine à l’égard de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord et en diffusant des théories de désinformation et de complot qui minent les États-Unis et l’Ukraine.

Dans son discours prononcé à l’Université George Washington sur le thème “Investir, aligner et concurrencer”, M. Blinken a noté les violations des droits de l’homme, la répression des minorités ethniques et la suppression de la liberté d’expression et de réunion dans les régions du Xinjiang, du Tibet et de Hong Kong. . Ces dernières années, ces problèmes ont suscité une plus grande animosité envers la Chine parmi les politiciens et les décideurs démocrates et républicains. “Nous continuerons à soulever ces problèmes et à appeler au changement”, a-t-il déclaré.

M. Blinken a réitéré la politique américaine de longue date à l’égard de Taïwan, malgré les remarques du président Biden à Tokyo lundi selon lesquelles les États-Unis s’étaient «engagés» à s’impliquer militairement pour défendre Taïwan si la Chine attaquait l’île démocratique autonome. Le gouvernement américain a maintenu pendant des décennies une politique «d’ambiguïté stratégique» à l’égard de Taiwan, sans dire s’il défendrait directement l’île contre la Chine. M. Blinken a déclaré que ce sont les récentes actions de la Chine envers Taïwan – tenter de rompre les relations diplomatiques et internationales de l’île, par exemple, et envoyer des avions de chasse au-dessus de la région – qui étaient « profondément déstabilisantes ».

Mais M. Blinken a souligné que malgré les inquiétudes croissantes, les États-Unis ne cherchaient pas une nouvelle guerre froide et n’essaieraient pas d’isoler la Chine, la deuxième économie mondiale. Il a réitéré un point que M. Biden et ses assistants à la sécurité nationale ont fait valoir depuis la campagne présidentielle de M. Biden en 2020 – qu’il existe des domaines de coopération avec la Chine, notamment le changement climatique, la sécurité sanitaire et l’économie mondiale.

M. Blinken a attribué la croissance de la Chine au talent et au travail acharné du peuple chinois, ainsi qu’à la stabilité et à l’opportunité des règles sur le commerce mondial et la diplomatie créées et façonnées par les États-Unis dans ce que Washington appelle l’ordre international. “On peut dire qu’aucun pays sur terre n’en a autant profité que la Chine”, a-t-il déclaré. “Mais plutôt que d’utiliser son pouvoir pour renforcer et revitaliser les lois, accords, principes et institutions qui ont permis son succès, afin que d’autres pays puissent également en bénéficier, Pékin le sape.”