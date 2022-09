Les États-Unis violent l’accord de l’ONU – Moscou – RT World News

L’accusation intervient après que Washington a refusé d’accorder un visa au ministre russe de l’Intérieur pour assister à un sommet de l’ONU

Les États-Unis ont négligé leur obligation en tant que nation abritant le siège de l’ONU lorsqu’ils ont refusé d’accorder des visas au ministre russe de l’Intérieur et à d’autres membres de sa délégation, a fait valoir Moscou. Vladimir Kolokoltsev et ses collègues avaient l’intention de participer à un sommet des ministres de l’Intérieur de l’ONU.

“En raison des actions de la partie américaine, la participation au sommet de la délégation russe dirigée par le ministre de l’Intérieur Vladimir Kolokoltsev a été annulée,», a déclaré jeudi le représentant permanent de la Russie à l’ONU, Vassily Nebenzia.

Le diplomate a poursuivi en décrivant le refus de Washington de délivrer des visas aux responsables russes comme «encore une autre violation flagrante par les États-Unis de leurs obligations» dans le cadre de l’accord de 1947 concernant le siège de l’ONU.

Nebenzia a souligné que donner accès aux locaux de l’organisation internationale n’est pas un privilège, mais plutôt une obligation de Washington en vertu du droit international.















Ce n’est pas la première fois que les États-Unis refusent d’accorder des visas à des fonctionnaires russes.

Fin juillet, Andrey Krutskih, directeur du département de la sécurité internationale de l’information au ministère des Affaires étrangères du pays, s’est vu refuser l’entrée aux États-Unis, où il avait prévu de participer à une session de l’ONU.

En plus de cela, Washington n’a pas encore délivré de visas au ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, qui doit diriger la délégation du pays à l’Assemblée générale des Nations Unies, qui débutera le 13 septembre. Selon des responsables russes, même si Moscou avait demandé les visas longtemps à l’avance, les autorités américaines n’ont pas encore signalé qu’elles étaient prêtes à les accorder.

Plus tôt, Nebenzia et son adjoint Dmitry Polyansky ont appelé l’ONU à prendre des mesures et à lancer un tribunal arbitral contre Washington pour ses refus répétés de visas aux responsables russes.

Commentant le dernier cas de ce genre jeudi, Stéphane Dujarric, le porte-parole du secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres, a déclaré que le «L’ONU soulève constamment la question avec le pays hôte de la non-délivrance de visas aux diplomates russes arrivant à l’ONU.« L’organisation internationale va »continuer à le faire,», a-t-il ajouté, cité par l’agence TASS.

En vertu d’un accord entre les États-Unis et l’ONU, Washington ne devrait pas entraver les visites de représentants et de fonctionnaires des États membres au siège de l’organisation à New York.