Les États-Unis viennent d’investir plus d’un milliard de dollars pour relancer le marché de l’élimination du carbone

Les premiers bénéficiaires comprendront le projet d’élimination du carbone proposé par Occidental Petroleum dans le comté de Kleberg, au Texas, surnommé le South Texas DAC Hub, ainsi qu’un partenariat entre Battelle, Climeworks et Heirloom pour développer des installations dans le sud-ouest de la Louisiane, connu sous le nom de Project Cypress DAC Hub. Ces deux projets se partageront environ 1,1 milliard de dollars, avec environ 100 millions de dollars de plus pour 19 études de faisabilité ou d’ingénierie préliminaire pour des projets à un stade précoce à travers le pays.

L’annonce de vendredi représente la première tranche de 3,5 milliards de dollars de financement alloué dans le cadre de la loi bipartite sur les infrastructures pour mettre en place au moins quatre centres régionaux de captage direct de l’air. Au total, ces projets pourraient multiplier par 400 la capacité mondiale d’élimination du carbone, selon une estimation de Carbon180, une organisation à but non lucratif qui plaide pour l’élimination et la réutilisation du dioxyde de carbone.

« Si nous la déployons à grande échelle, cette technologie peut nous aider à progresser sérieusement vers nos objectifs de zéro émission nette, alors que nous nous concentrons toujours sur le déploiement, le déploiement, le déploiement de plus d’énergie propre en même temps », déclare Jennifer Granholm, aux États-Unis. secrétaire à l’énergie, qui a révélé les détails du programme lors d’un appel avec des journalistes jeudi.

Mais l’inclusion d’Occidental Petroleum, un géant des combustibles fossiles, pourrait s’avérer un choix controversé. Le PDG d’Occidental, Vicki Hollub, a déclaré lors d’une conférence sur le pétrole et le gaz en mars que la technologie de capture directe de l’air contribuera à « préserver notre industrie au fil du temps », donnant du poids aux craintes des groupes environnementaux que l’élimination du carbone puisse étendre la licence sociale pour les compagnies pétrolières continuer à fonctionner pendant des décennies.

Un équilibre radical

Les usines de capture directe de l’air reposent généralement sur de grands ventilateurs pour aspirer l’air ambiant, puis piéger les molécules de dioxyde de carbone à l’aide de solvants liquides ou de sorbants solides. Elle est distincte, mais souvent confondue avec, la technologie de capture du carbone qui empêche les émissions de quitter une centrale électrique ou une installation industrielle.

Compte tenu de la quantité de dioxyde de carbone réchauffant la planète que le monde a déjà pompée dans l’atmosphère, un nombre croissant de recherches constate que les nations pourraient avoir besoin de puiser des milliards de tonnes de dioxyde de carbone par an pour contrôler le changement climatique. Et tout cela s’ajoute à des réductions radicales des émissions de gaz à effet de serre.

La quantité que le monde devra éliminer dépendra de la quantité supplémentaire que nous ajouterons et de la réaction du climat. Mais selon certaines estimations, les nations pourraient avoir à extraire collectivement quelque 10 milliards de tonnes par an d’ici le milieu du siècle pour avoir une bonne chance d’empêcher la planète de se réchauffer au-delà de 2 ˚C.

C’est un chiffre décourageant. Il faudrait 10 000 hubs DAC avec la capacité de ceux financés vendredi pour l’atteindre. Les chercheurs et les startups explorent une grande variété de moyens potentiels d’augmenter considérablement l’élimination du carbone, y compris des usines d’ingénierie qui aspirent plus de CO2, répandent des minéraux piégeant le dioxyde de carbone dans nos sols et nos mers et enterrent ou coulent la biomasse. Mais les approches varient considérablement en termes de fiabilité, de durabilité, d’évolutivité, de dangers environnementaux, de risques techniques et de coûts.