Les États-Unis viennent d’imposer des sanctions à une école de pilotage à Oudtshoorn parce qu’elle travaille avec la Chine

Les États-Unis ont imposé mercredi des sanctions à une école de pilotage basée à Oudtshoorn, affirmant que ses relations avec la Chine présentaient un risque pour les intérêts américains.

Mais la Test Flying Academy of South Africa (TFASA) n’est pas particulièrement inquiète, affirmant dans un communiqué son inscription sur la liste des entités du département américain du commerce. « n’affecte pas les opérations quotidiennes de TFASA ».

La société a apparemment attiré l’attention des autorités américaines après que le Royaume-Uni a émis une « alerte de menace » la nommant en octobre, entraînant une vague d’enquêtes jusqu’en Australie et des accusations allant jusqu’à faciliter la trahison.

Désormais, les entreprises américaines opérant partout dans le monde doivent garder un œil sur l’implication de TFASA dans toute transaction, sinon elles devront faire face aux conséquences d’une violation de la loi américaine.

TFASA, et une longue liste d’autres compagnies aériennes dans des pays comme la Thaïlande et les Émirats arabes unis, sont ajoutées à la liste des sanctions « pour avoir dispensé une formation aux pilotes militaires chinois en utilisant des sources occidentales et de l’OTAN », a déclaré le département américain du commerce dans son avis d’inclusion.

Cela ne veut pas dire qu’il a fait quoi que ce soit d’illégal. La liste des entités uniquement, selon sa définition officielle, « identifie les entités pour lesquelles il existe des motifs raisonnables de croire, sur la base de faits spécifiques et articulés, que les entités ont été impliquées, sont impliquées ou présentent un risque important d’être ou de devenir impliquées dans des activités contraires à la sécurité nationale ou aux intérêts de politique étrangère des États-Unis ».

TFASA a souligné qu’elle fonctionnait conformément à la loi sud-africaine, ainsi qu’aux lois de tout autre pays dans lequel elle opère, et qu’elle avait mis en place des systèmes pour s’assurer que les instructeurs formés en Occident ne transmettaient rien qui pourrait même être soupçonné d’être informations sensibles aux élèves chinois, par exemple.

Il a également, encore une fois, souligné qu’il n’avait jamais eu de plaintes auparavant.

« TFASA a opéré avec la pleine connaissance des agences de défense et de sécurité de l’OTAN pendant plus d’une décennie », a-t-il déclaré.

Bien qu’elle ne subisse aucune conséquence directe, l’inscription en tant qu’entité sanctionnée a tendance à attirer l’attention des banques, des compagnies d’assurance et d’autres organisations sensibles aux risques juridiques et de réputation, en particulier celles qui ont des opérations à l’étranger étendues.

En 2002, une société remplacée par TFASA a commencé à former des pilotes d’hélicoptère pour l’entreprise publique Aviation Industry Corporation of China. La TFASA elle-même a été créée en pensant à la Chine et a utilisé les liens de l’Afrique du Sud avec la Chine ainsi que ses relations avec les puissances occidentales pour se positionner comme intermédiaire, en engageant des pilotes militaires occidentaux à la retraite pour former les pilotes chinois.

Il n’a jamais recruté de pilotes directement du service militaire, a précédemment déclaré TFASA à News24, mais n’a utilisé que ceux qui travaillaient déjà comme sous-traitants civils.

Comme les États-Unis, le Royaume-Uni n’a pas allégué que TFASA ou d’autres sociétés de formation agissent illégalement. Mais il a simultanément suggéré qu’il exercerait des pressions sur les pilotes et les pays partenaires pour décourager la formation de pilotes chinois.