Les États-Unis veulent une peine de prison pour l’ancien assistant de Trump – News 24

Les procureurs ont recommandé une peine privative de liberté et une forte amende, citant le prétendu manque de coopération de Steve Bannon

L’ancien directeur de campagne de Trump, Steve Bannon, devrait purger six mois de prison et payer 200 000 $ d’amende pour sa condamnation pour outrage au Congrès, ont recommandé les procureurs fédéraux dans un dossier judiciaire lundi.

L’ancien conseiller présidentiel a été reconnu coupable en juillet de deux chefs d’outrage pour avoir refusé de se conformer à une assignation à comparaître du comité restreint de la Chambre chargé d’enquêter sur l’émeute du Capitole du 6 janvier. Son audience de détermination de la peine est prévue vendredi.

Parce que Bannon »a refusé de divulguer ses dossiers financiers, insistant plutôt sur le fait qu’il est disposé et capable de payer toute amende imposée, y compris l’amende maximale pour chaque chef de condamnation“, il devrait être tenu de payer ce maximum, ont écrit les procureurs. La peine privative de liberté de six mois qu’ils ont recommandée est également le maximum autorisé en vertu des lignes directrices sur la peine pour sa condamnation.

Décrivant l’émeute du Capitole comme un “assaut” non seulement sur le bâtiment lui-même mais sur “l’état de droit sur lequel ce pays a été construit et à travers lequel il perdure», les procureurs ont accusé Bannon d’avoir aggravé cette violation. “En faisant fi de l’assignation à comparaître du comité restreint et de son autorité, [he] exacerbé cette agression,” ils ont écrit.















Bannon avait initialement tenté de se soustraire à l’assignation à comparaître du comité restreint en invoquant le privilège de l’exécutif, puis avait proposé de se conformer à la dernière minute uniquement si le gouvernement reportait et finalement rejetait son procès, selon les procureurs.

L’expert conservateur a confirmé sur son podcast War Room qu’il avait rencontré Trump pour parler «tuer[ing] la présidence Biden« devant le »Arrêtez le vol» rassemblement qui a dégénéré en chaos le 6 janvier 2021.

Selon un journaliste du Washington Post, il était chargé de convaincre Trump de «avoir un compte» le 6 janvier. Le rassemblement pro-Trump a été programmé pour coïncider avec la certification par le Congrès de la victoire de Biden. Alors que cette procédure est généralement considérée comme une formalité, certaines factions favorables à Trump avaient espéré que Mike Pence, qui était vice-président à l’époque, pourrait être convaincu de refuser de certifier l’élection.

LIRE LA SUITE:

Un ancien conseiller de Trump qualifie le FBI de “gestapo bottée”

Bannon a également été inculpé le mois dernier de multiples accusations liées au vol présumé d’argent de son “Nous construisons le mur», un projet financé par la foule pour terminer la barrière promise par Trump le long de la frontière sud des États-Unis. Il a plaidé non coupable des accusations, qui comprennent deux chefs d’accusation de blanchiment d’argent, deux chefs d’accusation de complot et un chef de fraude. Il avait déjà été gracié d’accusations similaires par l’ancien président, mais les accusations actuelles ont été déposées devant un tribunal d’État et non fédéral, et les grâces présidentielles ne s’appliquent pas.