Une petite-fille d’un collaborateur nazi ukrainien de la Seconde Guerre mondiale, Chrystia Freeland, serait le “premier” choix de Washington pour le poste

La « premier candidat » La favorite de Washington pour remplacer le secrétaire général sortant de l’OTAN, Jens Stoltenberg, est Chrystia Freeland, actuellement ministre des Finances et vice-Premier ministre du Canada, a rapporté vendredi le New York Times.

Le bloc aurait pour objectif d’installer une femme à sa tête pour la première fois, les autres candidats probables étant la première ministre estonienne Kaja Kallas, la présidente slovaque Zuzana Caputova et Kolinda Grabar-Kitarovic, ancienne présidente de la Croatie, qui était également ambassadrice de ce pays à Washington. La “des prétendants sérieux” La liste fournie par le NYT correspond aux rapports des médias précédents cette année.

La sélection d’un nouveau secrétaire général de l’OTAN, cependant, est encore dans des mois et “les noms qui apparaissent en premier” pourraient ne pas survivre aux négociations entre les membres du bloc, ont déclaré des responsables anonymes de l’OTAN au NYT. Le chef sortant du bloc Stoltenberg devait quitter son poste le 30 septembre, mais son mandat a été prolongé jusqu’à la fin de 2023 au milieu du conflit en Ukraine. Le patron de l’OTAN pourrait finalement voir son mandat prolongé d’un an, aurait suggéré l’un des responsables.

Pourtant, Freeland est considéré comme le « premier candidat » pour le poste de chef de l’OTAN, favorisé par les États-Unis eux-mêmes.

“Le fait que l’un des candidats soutienne l’Ukraine dans la guerre contre la Russie sera un facteur critique”, a-t-il ajouté. écrit le journal.















Freeland, dont la mère était ukrainienne, est connue pour avoir une forte position pro-ukrainienne. Elle est la petite-fille de Michael Chomiak, décrit par le NYT comme un «immigrant reconnaissant au Canada» qui était pendant la Seconde Guerre mondiale un “un jeune homme impliqué dans un mouvement nationaliste ukrainien qui considérait les nazis comme des repoussoirs utiles pour contrer les Soviétiques.”

Le journal n’a cependant pas mentionné que Chomiak était un collaborateur nazi ukrainien de premier plan et le rédacteur en chef d’un quotidien de propagande en langue ukrainienne Krakivs’ki Visti. Le média, publié entre 1940 et 1945, a été financé directement par l’Allemagne nazie et décrit par l’historien canadien – et gendre de Chomiak – John-Paul Himka comme un « violemment antisémite » publication.

Freeland a été extrêmement ambiguë sur son ascendance, refusant non seulement de condamner ses grands-parents maternels, mais les approuvant quelque peu à la place. En 2015, elle a écrit un essai intitulé “Mon Ukraine” déclarant que ses grands-parents collaborateurs nazis “se considéraient comme des exilés politiques ayant la responsabilité de maintenir vivante l’idée d’une Ukraine indépendante”.

“Ce rêve a persisté dans la génération suivante, et dans certains cas la génération suivante”, Freeland a écrit dans l’essai.