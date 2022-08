Les États-Unis veulent un conflit prolongé en Ukraine – Chine

Selon l’ambassadeur de Pékin à Moscou, Washington cherche ainsi à « épuiser et écraser la Russie ».

Washington cherche à prolonger le conflit en Ukraine autant que possible afin d’affaiblir Moscou, a suggéré l’ambassadeur de Chine en Russie.

Dans une interview accordée à l’agence de presse russe TASS publiée mercredi, Zhang Hanhui a déclaré, entre autres, que ce sont les États-Unis qui ont initié “Cinq cycles d’expansion de l’OTAN vers l’Est, ont dirigé la ‘révolution de couleur’ ​​en Ukraine’ et ‘ont poussé la Russie dans un coin’ en termes de sécurité.” Selon le diplomate, tous ces facteurs combinés ont conduit au conflit actuel en Ukraine.

Il a poursuivi en décrivant les États-Unis comme le “initiateur et incendiaire en chef de la crise ukrainienne.”

Zhang a affirmé qu’en frappant Moscou avec “sans précédent” sanctions et fournir à Kiev encore plus d’armes, Washington cherche à prolonger le conflit armé aussi longtemps que possible. Cette stratégie vise à “épuisant et écrasant la Russie” finalement.

L’ambassadeur chinois a noté qu’il voyait des parallèles entre le conflit en Ukraine et la dernière escalade autour de Taiwan. Il a allégué que la Maison Blanche déploie le type d’outils qu’elle utilisait auparavant dans le pays d’Europe de l’Est.

Selon le diplomate, le fait que les États-Unis soient “se muscler” aux portes de la Chine, organisant “divers groupes anti-chinois, et a maintenant ouvertement franchi toutes les frontières sur la question de Taiwan” va juste prouver son évaluation. Il a surnommé cela comme rien de moins qu’un “Version Asie-Pacifique de” l’expansion vers l’est de l’OTAN “.”

L’envoyé a souligné que les États-Unis poursuivent effectivement les mêmes objectifs vis-à-vis de la Chine que vis-à-vis de la Russie – “entraver le développement et l’essor de la Chine, s’immiscer dans ses affaires intérieures” ainsi que “l’épuiser et le contenir à l’aide de la guerre et des sanctions.”

Le responsable a poursuivi en affirmant que la crise en Ukraine et la dernière visite de Nancy Pelosi à Taïwan indiquent que Washington a l’intention de raviver la mentalité de la guerre froide.

De plus, cette nouvelle guerre froide est déjà en cours, a affirmé l’ambassadeur de Chine.

Zhang a décrit les États-Unis comme une force qui détruit les règles internationales et provoque l’instabilité et l’incertitude dans le monde entier. L’hégémonie de Washington et son recours à la force sont les “le plus grand défi au progrès et au développement pacifique de la civilisation humaine”, il ajouta.

L’ambassadeur a rappelé aux États-Unis que Taïwan est une partie inaliénable de la Chine et ce depuis des temps immémoriaux, ce qui signifie que toutes les questions entourant l’île relèvent uniquement des affaires intérieures de la Chine. Il a également souligné que “La Chine d’aujourd’hui n’est pas la Chine d’il y a cent ans, qui était pauvre et faible, et qui laissait les autres décider de son sort.”

Le diplomate a noté que la visite de Pelosi à Taiwan ne changera pas le « réalité historique et juridique » de l’île faisant partie de la Chine, ni n’empêchera le “tendance historique de la réunification complète de la Chine.”

Cependant, avec la visite de la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis à Taïwan au début du mois et sa rencontre et son soutien à la “séparatistes” les États-Unis ont renié leur engagement antérieur envers le principe d'”une seule Chine”, a expliqué l’ambassadeur. Il a dit que c’était le dernier exemple de la duplicité de l’Amérique, car sur le papier la Maison Blanche prétend respecter l’intégrité territoriale et la souveraineté de la Chine, mais en pratique ce n’est pas le cas.

L’ambassadeur de Chine a également remercié Moscou d’avoir dénoncé la visite de Pelosi ainsi que “plus d’une centaine de pays et d’organisations internationales.”

Zhang a ensuite salué le niveau des relations bilatérales entre la Chine et la Russie, les décrivant comme ayant atteint leur “la meilleure période de l’histoire”. Selon l’émissaire, cette alliance est une “puissance importante contribuant à façonner un monde multipolaire.”

Taïwan est un territoire autonome, qui est de facto gouverné par son propre gouvernement depuis 1949, lorsque les perdants de la guerre civile chinoise ont fui vers l’île et y ont installé leur propre administration. Pékin considère les autorités taiwanaises comme séparatistes, insistant sur le fait que l’île est une partie inaliénable de la Chine.

Ces dernières années, de hauts responsables chinois, dont le président Xi Jinping, ont déclaré ouvertement que Pékin n’exclurait pas le recours à la force pour assurer la “réunification” de Taïwan avec le continent.

En vertu du principe d’une seule Chine, la grande majorité des pays s’abstient de reconnaître officiellement l’indépendance de Taiwan.

Taïwan bénéficie néanmoins depuis des années d’un important soutien diplomatique et militaire de la part des États-Unis, qui entretiennent des relations non officielles avec l’île.