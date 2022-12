Les États-Unis veulent redéployer des armes du Moyen-Orient vers l’Ukraine – Raytheon

Les batteries NASAMS pourraient être prises au Moyen-Orient, selon l’armurier américain

Les États-Unis s’efforcent de déplacer certaines batteries du système national avancé de missiles sol-air (NASAMS) des pays du Moyen-Orient vers l’Ukraine, a déclaré Greg Hayes, PDG de Raytheon Technologies. Le fabricant d’armes basé en Virginie a développé les armes en collaboration avec le norvégien Kongsberg Defence & Aerospace.

“Il y a des NASAMS déployés à travers le Moyen-Orient, et certains de nos alliés de l’OTAN et nous [the US] travaillent actuellement avec quelques pays du Moyen-Orient qui emploient actuellement le NASAMS et essaient de les rediriger vers l’Ukraine », Hayes a déclaré jeudi au magazine Politico, ajoutant que le redéploiement des armes existantes serait plus rapide que la fabrication de nouvelles.

“Ce n’est pas parce qu’il faut 24 mois pour construire qu’il faudra 24 mois pour obtenir [to the] pays,” il a dit. Il a ajouté que l’objectif est d’envoyer le NASAMS en Ukraine dans les trois à six prochains mois, les États-Unis remplaçant l’arme au Moyen-Orient au cours des deux prochaines années.

Selon Hayes, la construction de NASAMS prend autant de temps car l’entreprise doit acheter des composants électroniques et des moteurs de fusée. La Maison Blanche devrait approuver le transfert des armes à l’Ukraine depuis des pays tiers, a déclaré Politico. Le Pentagone n’a pas commenté les propos de Hayes.

Le patron de Raytheon s’exprimait après que le Pentagone ait attribué mercredi à la société un contrat de 1,2 milliard de dollars pour six NASAMS pour Kiev. L’Ukraine a reçu les deux premiers systèmes le mois dernier, selon le ministre de la Défense Aleksey Reznikov.

Moscou, quant à lui, a averti que fournir à Kiev des armes occidentales ne ferait qu’exacerber le conflit. Le ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a déclaré que les forces russes frappaient l’infrastructure énergétique de l’Ukraine afin de dégrader la capacité de “Inonder l’Ukraine d’armes meurtrières utilisées pour tuer les Russes”.