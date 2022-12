Les États-Unis veulent que l’Ukraine continue à se battre – Blinken

Les négociations en ce moment conduiraient à une “paix bidon”, a déclaré le secrétaire d’État

Les États-Unis soutiennent l’objectif de l’Ukraine de reprendre avec force les territoires qui ont voté pour rejoindre la Russie et rejettent l’idée d’un cessez-le-feu et d’un accord de paix avec des lignes de bataille telles qu’elles sont actuellement, a déclaré lundi le secrétaire d’État Antony Blinken.

S’exprimant après qu’une vague de frappes de missiles russes a abattu lundi des cibles militaires et d’infrastructure ukrainiennes, Blinken a déclaré lors d’un sommet du Wall Street Journal que les États-Unis continueraient d’armer l’Ukraine et de financer son économie jusqu’à ce qu’elle puisse « reprendre le territoire qui lui a été confisqué depuis le 24 février ».

Le président ukrainien Vladimir Zelensky a promis de reprendre les régions de Donetsk, Lougansk, Kherson et Zaporozhye, qui ont toutes voté pour rejoindre la Fédération de Russie en septembre. Zelensky a également promis de s’emparer de la Crimée, une partie historique de la Russie qui a voté pour la rejoindre en 2014.

demandé s’il est “vraiment réaliste” à penser que l’Ukraine pourrait s’emparer de la Crimée, Blinken n’a pas répondu directement. Au lieu de cela, il a dit que “Fondamentalement, les Ukrainiens décident où ils veulent aller, quand ils veulent s’y rendre, comment ils veulent le faire.”

Les États-Unis ont engagé environ 68 milliards de dollars en Ukraine cette année, l’administration Biden ayant demandé au Congrès plus tôt ce mois-ci d’approuver 37,7 milliards de dollars supplémentaires avant janvier. Le président Joe Biden a promis de maintenir l’aide à Zelensky “le temps qu’il faudra” mais une scission est apparemment apparue à Washington entre ceux qui poussent l’Ukraine à continuer à se battre – Biden et Blinken – et ceux qui suggèrent que Kiev demande la paix. Le général américain Mark Milley s’est placé dans ce dernier camp lorsqu’il a déclaré le mois dernier que la probabilité que l’Ukraine reprenne son territoire d’avant février “n’est pas élevé, militairement.”

Blinken a déclaré lundi que si le conflit “se terminera presque certainement par la diplomatie”, un cessez-le-feu qui gèlerait les lignes de bataille actuelles serait “une fausse paix.”